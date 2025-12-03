Denuncian brutal caso de maltrato animal: hombre adoptó un perro y días después, lo mató

REDACCIÓN ELONCE
Habitantes de Santa Anita denunciaron que un hombre adoptó un perro y luego lo habría sometido a agresiones extremas hasta causarle la muerte. Los testimonios que impulsan el pedido de acción inmediata de las autoridades.
Un grave episodio de maltrato animal generó conmoción en la localidad de Santa Anita, donde vecinos denunciaron que un hombre habría adoptado un perro días atrás y luego lo habría sometido a agresiones extremas que terminaron con la vida del animal. La agrupación rescatista “Ayudando a nuestras mascotas de Santa Anita”, confirmó la identidad del señalado, según informó EntreRíosYA.
Los habitantes advirtieron que la situación encendió alarmas en toda la comunidad, dado que —según los relatos— el acusado habría colgado del cuello al animal provocándole la muerte inmediata. El hecho se volvió público a partir del testimonio de una vecina que transitaba por la zona al momento del ataque.
Testigo relató el ataque y pidió intervención
De acuerdo con el testimonio de esta vecina, escuchó los lamentos del perro y se acercó para exigirle al hombre que cesara su agresión. Sin embargo, siempre según su versión, el acusado ignoró el pedido y habría intensificado el maltrato. La situación derivó en la denuncia inmediata por parte de los vecinos y del grupo proteccionista local.
Las expresiones de indignación se multiplicaron en redes sociales y en ámbitos comunitarios, donde los habitantes remarcaron la gravedad del caso y la necesidad de intervención rápida de las autoridades policiales y judiciales.
Preocupación por antecedentes y reclamo vecinal
Los denunciantes aseguraron que este episodio no es aislado, sino que se suma a una serie de incidentes vinculados a robos, daños materiales y comportamientos violentos atribuidos al mismo hombre. La comunidad expresó su temor ante una escalada de violencia sin control.
“Hoy lamentamos la muerte de un perro; mañana podría ser una persona, sin importar su edad o condición”, manifestaron los vecinos que hicieron pública la denuncia. También solicitaron medidas ejemplares y un mayor involucramiento institucional para evitar nuevos episodios.
Expectativa por acciones oficiales
Hasta el momento, las autoridades locales no emitieron un comunicado oficial. Se espera que en las próximas horas se avance en la investigación y que se adopten medidas preventivas mientras se recolectan pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido.
El hecho reabrió el debate sobre la violencia hacia los animales, la responsabilidad comunitaria y el rol de los organismos encargados del control y la seguridad en localidades pequeñas como Santa Anita. (Con información de Entre RíosYA)