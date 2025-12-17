Expectativas por el sorteo especial de Navidad del Quini 6 con un pozo soñado

El Quini 6 redoblará la apuesta en la previa de Navidad y su tradicional sorteo especial del domingo 21 de diciembre pondrá en juego un pozo total estimado en 10.000 millones de pesos. La expectativa estará centrada especialmente en la modalidad “Siempre Sale”, que contará con un asegurado de 6.000 millones de pesos, a repartirse entre los ganadores.

En diálogo con Elonce, el agenciero Hernán Villegas explicó que se tratará de uno de los sorteos más importantes del año. “El pozo para el domingo va a ser más o menos entre 10.000 y 11.000 millones total, porque el Siempre Sale tiene un asegurado de 6.000 millones, que se va a repartir entre los ganadores. Por lo que sí o sí, va a salir”, detalló.

Villegas, que tiene su agencia oficial Nº 760 desde hace 30 años, indicó que la magnitud de los premios generó un fuerte incremento e

n las apuestas durante los días previos. “Ha sido un año muy bueno en pozos. En Santa Fe el mes pasado salió uno de 8.000 millones y hace poco en Corrientes también hubo uno de más de 4.000 millones”, recordó, al señalar que estos montos despertaron un mayor interés del público.

Según el agenciero, el Quini 6 se consolidó como el juego preferido por sobre otros sorteos tradicionales. “La gente se ha volcado mucho al Quini, los miércoles y sábados la venta mejora mucho, además los pozos de la lotería quedaron obsoletos en relación a los del Quini o el Loto. Por más tradicional que sea, la gente dejó de jugar a la lotería”, afirmó.

La boleta del Quini 6 tiene un valor de 2.500 pesos, pero para el sorteo especial del domingo el cupón estará a 6.000 pesos.

Respecto a la forma de apostar, Villegas explicó que muchos jugadores mantienen estrategias constantes. “Tengo clientela fija que juega mensualmente, hace todos los cupones con jugadas fijas. Después hay gente que cambia, pero por lo general se atienen a la misma jugada”, relató.

El contexto económico también aparece como un factor que impulsa la participación. “La mayoría con la que hablás te dice ‘ojalá se dé el Quini para acomodarse un poquito’. Todo el que juega es para tener la suerte de acomodarse económicamente; no quiere decir que te salve la vida, pero ayuda mucho”, expresó.

Finalmente, el agenciero subrayó que el sorteo especial de Navidad se perfila como la gran apuesta del cierre de año. “El domingo va a ser un pozo extraordinario, hay que aprovechar y jugar”, concluyó para invitar a realizar las apuestas en su agencia de Avenida Ramírez, a metros de Colón . Elonce.com