Tras la fuga de presos, Roncaglia anunció que la Policía colaborará en la seguridad externa de las cárceles

Fueron cinco los internos de la cárcel de Paraná que se fugaron este martes por la tarde y fueron recapturados tras un amplio despliegue policial que incluyó un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, expresó a Elonce que “fue un episodio violento en la Unidad Penal Nº 1, donde hay casi 1000 internos. Lamentablemente tenemos exceso de población en nuestras unidades penales. En este caso, es una unidad para 500 internos y tenemos 1000. Es un desafío que tenemos de aquí en adelante como gobierno, de generar cambios edilicios en las unidades penales, pero la coyuntura económica no es favorable”.

Sobre los hechos de violencia ocurridos en la cárcel, dijo que los internos “hirieron con facas a dos jóvenes funcionarios del Servicio Penitenciario que ahora están fuera de peligro, ya fueron dados de alta”.

El ministro detalló cómo se desarrolló el suceso y cómo los internos lograron perpetrar el ataque: “Un interno dijo que estaba enfermo. Los funcionarios que estaban de celadores fueron atropellados, literalmente, por entre 10 y 15 internos de un pabellón y los avasallaron”.

Tras el ataque, cinco internos se fugaron pero fueron recapturados. “Lo importante es que los cinco fueron detenidos inmediatamente: dos por el Servicio Penitenciario y tres por la Policía”.

Remarcó que la situación está controlada y “hoy hay un orden generalizado”. Mencionó que “es común que pase esto en esta época del año, es estacional. En diciembre, siempre por las fiestas, las familias, se ponen muy nerviosos los internos. Le solicitamos públicamente que se tranquilicen porque no vamos a permitir hechos de violencia bajo ningún punto de vista”.

Por otro lado, dijo que “ahora tenemos un proyecto de ley en la Cámara de Senadores, que espero que la aprueben en estos días, porque queremos incrementar el número de integrantes del Servicio Penitenciario, que actualmente tiene nada más que 1400 integrantes. Es una fuerza pequeña, son pocos funcionarios”.

En ese sentido, comentó que se trabajará en una mayor coordinación entre la Policía y el Servicio Penitenciario. “Vamos a hacer una coordinación de seguridad general en todas las unidades penales. Vamos a poner patrulleros y policías en la parte externa y ayudaremos en la seguridad, pero ya está todo ordenado”, agregó.

Respecto a la hipótesis de una fuga planificada, Roncaglia aseguró: “Es obvio que fue planificado. Había cuatro funcionarios nada más, fueron avasallados. No tuvimos que lamentar víctimas. Cuando pasa algo así, hay una planificación entre ellos, hay comunicaciones, mensajes gestuales entre los internos. No sabemos si había un objetivo fuera de la Unidad Penal, que puede ser, está la justicia trabajando”.

“Tenemos 26 pabellones en la Unidad Penal Nº1 que están llenos de internos, más en estos tiempos que la Policía está trabajando intensamente y ha incrementado un 30% y más, sobre todo en la zona de Concordia, la población de internos. Esto es producto de la gran actividad policial que se viene haciendo, de represión del delito. Vamos a seguir en ese sentido. Tenemos proyectado ampliar la unidad penal de Federal en 200 o 300 internos más”, adelantó.

Por último, indicó que “los cinco detenidos van a ser distribuidos en unidades penales de la provincia”. Elonce.com