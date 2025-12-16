Mujer fue apuñalada tras denunciar incendio de vivienda en Paraná: la agresora quedó detenida

REDACCIÓN ELONCE
Una pelea familiar tras el incendio intencional de una vivienda, derivó en un violento ataque con un cuchillo, cuando una mujer fue apuñalada en el abdomen y sufrió un corte en el rostro. La agresora fue detenida y la víctima trasladada al hospital.
Ataque con arma blanca. Un grave episodio de violencia se registró durante la tarde en la capital entrerriana, cuando una mujer resultó herida con un arma blanca en el marco de una pelea familiar. El hecho ocurrió en calle Carlos Darwin, donde personal de Comisaría Decimocuarta intervino tras recibir un llamado por un inconveniente entre familiares. La situación escaló rápidamente y terminó con una persona hospitalizada y una agresora detenida.
Según se informó, al arribar al lugar los efectivos policiales dialogaron con una mujer que denunció que, el domingo pasado, una vivienda lindera a su domicilio —destinada al alquiler— había sido incendiada de manera intencional. En su testimonio, la denunciante señaló a su hijastra como la presunta autora del incendio, lo que habría generado un fuerte conflicto previo entre las partes.
Escalada de violencia en la vía pública
Mientras el personal policial se encontraba en el lugar, los funcionarios observaron que por calle 1641 circulaban la hijastra denunciada junto a otras dos mujeres. Al advertir la presencia de la denunciante, que se encontraba acompañada por su nuera, comenzaron los insultos y gritos entre ambos grupos. En cuestión de minutos, la discusión verbal derivó en agresiones físicas.
De acuerdo al parte policial, ambas partes comenzaron a arrojarse botellas de vidrio y cascotes, generando una situación de extrema tensión. Los efectivos intentaron separar a las involucradas y controlar el conflicto, pero en medio del forcejeo una de las acompañantes de la hijastra extrajo una cuchilla.
La agresión y la intervención policial
Con el arma blanca, la mujer atacó a la nuera de la denunciante, efectuándole una puñalada en la zona del abdomen y provocándole además un corte en el rostro. Ante la gravedad de las lesiones, el personal policial brindó asistencia inmediata a la víctima y solicitó de urgencia una ambulancia.
La mujer herida fue trasladada al Hospital San Martín, donde quedó internada para recibir atención médica y evaluar el alcance de las lesiones sufridas durante el ataque.
Detención y secuestro de pruebas
Tras ser informado de lo sucedido, el fiscal interviniente dispuso la detención de la mujer que efectuó la agresión con arma blanca. Asimismo, ordenó la correcta identificación de las otras dos mujeres que participaron del violento episodio.
Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron la cuchilla utilizada en el ataque y las prendas de vestir de la agresora, elementos que quedaron a disposición de la Justicia. La investigación continuaba para determinar responsabilidades y esclarecer el conflicto previo que derivó en el violento hecho.