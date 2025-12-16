Madre que gastó $17 millones de recepción en el casino: tendría antecedentes de estafas y pidió no ser detenida

La causa por la presunta estafa vinculada a la organización de la recepción de egresados de la Escuela de Comercio N.º 19 de la ciudad misionera de Eldorado, sumó un nuevo capítulo este martes, luego que la mujer acusada de apropiarse de más de $17 millones recaudados para la fiesta y aparentemente, se los gastara en el casino, presentara una eximición de prisión ante el Juzgado de Instrucción Dos y adjuntara un certificado médico para justificar su incomparecencia.

La presentación fue realizada por el abogado defensor Matías Sotelo, quien se apersonó en la dependencia policial, con un escrito en el que solicitó que su clienta no sea detenida, mientras avanza la investigación. En el mismo trámite, incorporó un certificado psiquiátrico que indica reposo médico, emitido en las últimas horas, por una profesional y validado por la Policía de Misiones.

Desde la defensa señalaron que la mujer no se encuentra prófuga y que permanece en su domicilio junto a sus hijos. “La señora no está evadiendo a la Justicia”, sostuvo el letrado en diálogo con Misionesonline, al confirmar que la imputada fue notificada formalmente de la instrucción de la causa.

Denuncia y declaración de padres

La denuncia penal, radicada por padres de alumnos, consigna un perjuicio económico estimado en 25 millones de pesos, una cifra superior a la que había trascendido inicialmente. Según las actuaciones, la acusada integraba la comisión organizadora y estaba a cargo de la administración de los fondos recaudados durante el año para la fiesta de egresados, dinero que no habría sido destinado al pago de proveedores ni del salón contratado.

En el marco de la investigación, ya declararon varios padres y el propietario del lugar donde debía realizarse el evento, quienes aportaron documentación y comprobantes de pago. Las familias denunciantes indicaron que el faltante fue detectado el mismo día previsto para la celebración, cuando se confirmó que solo se había abonado una seña inicial.

Estafa a dos cursos de estudiantes

Pese a la situación, la recepción se concretó de manera solidaria, tras un acuerdo entre los padres, los dueños del salón y la intervención del municipio, que permitió reorganizar de urgencia el evento para que los alumnos no perdieran su noche de egreso.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras la Justicia analiza el pedido de eximición de prisión y el alcance del certificado médico presentado por la defensa.

La denuncia penal presentada por familias de la Escuela de Comercio Nº 19 de Eldorado expuso una estafa que afectó a dos cursos completos de estudiantes que esperaban su fiesta de egresados. Según relataron los padres, una mujer a cargo de la administración de los fondos reconoció haber utilizado el dinero recaudado en apuestas, lo que dejó al evento al borde de la suspensión el mismo día en que debía realizarse.

“No sabíamos que tenía experiencia en estafar”

Mónica, una de las tutoras y vocera de las familias, precisó el monto involucrado y advirtió que podría ser mayor. “Son $17.800.000 en cuanto al importe que nosotros manejamos, pero hay más dinero. Todavía no tenemos el total exacto y después la Justicia va a terminar de determinarlo”, dijo a Red Ciudadana.

La organización incluyó a dos cursos que reunían a 35 alumnos en total. De acuerdo al testimonio, las familias abonaron durante el año una cuota mensual cercana a los $58.000. “Me consta que hubo familias que tuvieron que hacer actividades extras, para poder pagar la recepción de sus hijos, porque no es fácil y la situación no está muy buena”, dijo.

La mujer denunciada, madre de una alumna, asumió la administración de los fondos por contar con contactos previos y experiencia en la organización de eventos. “En un principio ella era la madre que tenía los contactos con los servicios y en teoría ya tenía experiencia. Lo que no sabíamos es que tenía experiencia en estafar a la gente también”, lanzó.

“Estafó a muchas personas, pero no la habían denunciado”

Según Mónica, este caso destapó otros similares que no habrían sido denunciados. “Estafó a muchas personas, pero lastimosamente, tuvo que pasarnos esto a nosotros y que sea muchísimo más el dinero y que esto salga a la luz y somos los primeros acá en Eldorado en hacerle una denuncia, pero ella tiene antecedentes, pero nadie la había denunciado. Le estafó a mucha gente, porque ella organizaba Noches Retro, organizaba otras cosas, actividades donde ella trabaja. Se encargaba también con la misma modalidad y fue así estafando”.

“Pero no era esa suma de dinero, entonces la gente como que, acá es difícil la idiosincrasia. Somos muy pasivos, muy tranquilos somos”, completó en la entrevista con Red Ciudadana.

Sobre la acusada, la entrevistada indicó que no mantienen contacto directo y que solo conocen el mensaje que circuló públicamente. Inclusive, cuestionó la justificación que dio la mujer antes de salir del grupo de whatsapp en la que alegaba problemas con las apuestas.

“Nadie puede comprobar y ahora con la justicia se va a buscar pruebas a ver si realmente es así, porque se va ir al casino, nadie sabe eso, bien puede ser también un artilugio de ella para desligarse del problema”, disparó. (Con información de Misionesonline-Red Ciudadana)