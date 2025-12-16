Entre Ríos celebra el Día Mundial de la Meditación con un evento abierto a toda la comunidad

La actividad se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contará con una amplia agenda de talleres, masterclasses, prácticas guiadas y música en vivo.
El domingo 21 de diciembre, la provincia de Entre Ríos será sede de la primera edición nacional del evento conmemorativo por el Día Mundial de la Meditación, una fecha recientemente incorporada al calendario global de la ONU. La actividad se desarrollará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, de 15:30 a 21:30 horas, y contará con una amplia agenda de talleres, masterclasses, prácticas guiadas y música en vivo.
Esta edición marca un hito al ser la primera vez que un evento de esta magnitud y alcance se realiza en la Argentina, eligiendo a Entre Ríos como provincia anfitriona.
La jornada es organizada por el Gobierno de Entre Ríos, junto a la Fundación IAPSER y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), y tiene como objetivo poner a disposición de toda la comunidad distintas prácticas y conocimientos que contribuyan a mejorar la calidad de vida y el bienestar integral.
El programa incluirá una propuesta diversa y abierta a todo público: habrá charlas y talleres con la participación de referentes de la salud, la educación y el arte, así como masterclasses y prácticas guiadas a cargo de las principales escuelas de yoga y meditación del país, pensadas para personas de todos los niveles, con o sin experiencia previa.
El cierre de la jornada contará con la participación de músicos y artistas invitados, que ofrecerán un espectáculo diseñado para acompañar este encuentro colectivo, en el que se celebrará la importancia de una práctica ancestral que hoy cuenta con un creciente respaldo.
El evento se realizará el domingo 21 de diciembre, de 15:30 a 21:30 horas, en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná. La entrada es gratuita pero requiere inscripción previa. Se invita a las personas interesadas a inscribirse previamente para reservar su lugar a través del sitio web www.entreriosmedita.com
La realización de este encuentro consolida a Entre Ríos como un polo de referencia en la promoción de políticas públicas vinculadas al bienestar, la salud integral y la calidad de vida, posicionando a la provincia en la agenda nacional e internacional en esta temática.