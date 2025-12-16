 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Villaguay

Detuvieron a un joven por conducción temeraria de un cuatriciclo

16 de Diciembre de 2025
El cuatriciclo secuestrado en Villaguay
El cuatriciclo secuestrado en Villaguay Foto: Policía de Entre Ríos

Detuvieron a un joven de 21 años luego de que este evadiera de forma reiterada los operativos de control vehicular, realizando maniobras de riesgo para sí mismo y para terceros.

Detuvieron a un joven de 21 años en la tarde del lunes en Villaguay. La intervención ocurrió en el marco de los operativos de control vehicular e identificación de personas que se realizan diariamente en la ciudad.

 

El muchacho, de 21 años, había evadido en reiteradas oportunidades los controles policiales en la zona. Según informaron fuentes policiales, el involucrado hizo caso omiso a las indicaciones del personal y ejecutó maniobras que “generaban un riesgo concreto para su integridad física, la de los peatones y la seguridad del tránsito en general”.

 

El procedimiento finalizó en la intersección de las calles Brasil e Isabel la Católica, donde se logró interceptar al conductor. Como resultado de la acción, la Policía procedió al secuestro de un cuatriciclo de color rojo, marca Blackstone, modelo 20, que era el vehículo utilizado para las maniobras.

Detuvieron a un joven por conducción temeraria de un cuatriciclo (foto Policía de Entre Ríos)

Debido a los hechos, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes por dos delitos en flagrancia. Se imputó al joven la infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal Argentino, que refiere al supuesto delito contra la Seguridad del Tránsito, tipificado como conducción peligrosa. Adicionalmente, se labraron actuaciones por Resistencia a la Autoridad.

 

La Unidad Fiscal de Investigación en turno fue debidamente notificada del procedimiento y avaló todas las medidas adoptadas por el personal policial de la Jefatura Departamental Villaguay.

