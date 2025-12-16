Mujer denunció que un policía quiso “tocarla de manera indebida” en un hospital entrerriano

Una mujer denunció haber sido tocada de manera indebida por un efectivo de la Policía de Entre Ríos mientras se encontraba en el hospital Masvernat de la ciudad de Concordia, donde el funcionario cumplía tareas como guardia de seguridad. El episodio fue denunciado en Comisaría Cuarta y dio inicio a una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo a lo manifestado en la denuncia, la mujer se encontraba en el nosocomio visitando a su madre, quien permanecía internada. En ese contexto, y siempre según su relato, el efectivo policial habría intentado tocarla de manera indebida, lo que motivó la inmediata presentación policial por parte de la presunta víctima.

El hecho involucra a un funcionario policial en actividad y generó la intervención de las autoridades judiciales y policiales, que comenzaron a recabar información tras conocerse la acusación.

Desde la Jefatura Departamental de Policía se informó que, una vez tomada conocimiento de la denuncia, se activaron los protocolos correspondientes. En ese marco, explicaron que “se tomaron todas las medidas necesarias, se tomó contacto también con la denunciante y es por eso que estamos trabajando y viendo esta situación”.

La causa fue caratulada como “presunto abuso sexual simple” y quedó bajo la supervisión de la fiscal Evelina Espinoza, quien dispuso las primeras medidas probatorias. En esta etapa inicial de la investigación, se busca recolectar testimonios y otros elementos de prueba que permitan reconstruir el episodio denunciado.