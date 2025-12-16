Un hombre está grave tras caer de un techo: sospechan que sufrió un infarto

Un hombre de 75 años sufrió graves lesiones luego de caer desde un techo en una vivienda en Concordia. Los médicos investigan si una descompensación o un posible infarto pudieron haber provocado la caída.
Un hombre de 75 años resultó gravemente lesionado tras caer desde un techo en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió alrededor de las 10:50 de este martes, en una vivienda situada en la zona de calles Tavella y Lieberman.
El herido fue trasladado al Hospital Masvernat para recibir atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones. Desde el centro asistencial se informó que el paciente presentó un Traumatismo Encéfalo Craneano (TEC) y una herida cortante.
Una de las principales hipótesis manejadas por el equipo médico sugiere que el accidente podría haberse originado por una causa de salud previa. Según el informe preliminar del hospital, se consideró la posibilidad de que el hombre “pudo haber sufrido un infarto previo, lo que habría ocasionado una descompensación y posterior caída”
A raíz de su estado, se decidió colocarle asistencia respiratoria mecánica. El paciente quedó en observación para una evaluación más detallada de su cuadro clínico general.
La Dra. Zurko, a cargo de la atención, emitió un informe preliminar en el que se estimaron 35 días de curaciones para el lesionado, aunque se aclaró que este plazo “sujeto a evolución”.