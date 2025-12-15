La policía busca a la madre que gastó en el casino más de $17 millones de una recepción

Una grave denuncia por presunta estafa conmocionó a la comunidad educativa de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 de Eldorado (provincia de Misiones), luego de que padres y alumnos advirtieran la desaparición de más de 17 millones de pesos destinados a la fiesta de egresados. El dinero había sido reunido durante todo el año y estaba bajo la administración de una madre, identificada como Romina E., cuyo paradero actualmente se desconoce y es intensamente buscada por la Policía, luego de gastar los fondos en el casino.

Según los testimonios, los aportes comenzaron en abril y correspondían a dos cursos, con un total de 35 estudiantes, cuyos padres abonaban cuotas mensuales para cubrir todos los gastos de la recepción. La situación salió a la luz cuando, a pocos días del evento, intentaron saldar los pagos finales y descubrieron que la mayoría de los servicios no estaban abonados: catering, DJ, sonido, iluminación y otros proveedores. Solo se había pagado la seña del salón.

Mónica B., madre de una alumna, fue una de las primeras en exponer públicamente lo ocurrido. “Fuimos demasiado ingenuos y confiamos todo en una sola persona”, expresó. Relató que durante meses solicitaron comprobantes, contratos y rendiciones, pero siempre recibieron evasivas. “Le pedí muchísimas veces que nos mostrara los comprobantes de pago y siempre tenía una excusa”, sostuvo a Misionesonline.

Gastó la recaudación en el casino

La alarma definitiva se encendió cuando la mujer les habría manifestado que el dinero ya no estaba, primero con la versión de un robo y luego admitiendo, según mensajes que circularon entre los padres, que atravesaba problemas de ludopatía, lo que generó aún más indignación entre las familias, ya que el dinero habría sido gastado en el casino.

Desde el lado de los estudiantes, el impacto fue inmediato. Sofía V., una de las egresadas, contó que se enteraron de la situación el mismo día del evento, cerca del mediodía. “Había chicos llorando, sin saber qué hacer. Fue horrible”, relató.

Detalló además que los pagos se realizaban a través de una billetera virtual, donde en ocho meses se juntaron aproximadamente 17.500.000 pesos, de los cuales “no estaba pago ni el 15% de lo prometido”.

Ante el riesgo concreto de que la recepción se suspendiera, los padres se reunieron de urgencia en el Salón Pirámide, donde debía realizarse la fiesta, y comenzaron a reorganizar todo contrarreloj. Con el acompañamiento del intendente local, lograron reunir un faltante crítico de 8.300.000 pesos, lo que permitió que el evento finalmente se realizara. “La fiesta se hizo igual, gracias al esfuerzo de todos”, confirmaron los alumnos.

“Una de las estafas más grandes"

El abogado y padre de un egresado, Ramón Mercado, calificó el hecho como “una de las estafas más grandes que se conocen en Eldorado” (provincia de Misiones). Explicó que las familias aportaban cerca de 68.000 pesos mensuales, destinados a cubrir salón, sonido, fotografía, decoración y catering. “Lo urgente era que los chicos tuvieran su recepción. Después veremos cómo afrontamos la deuda”, indicó.

La denuncia penal fue radicada el viernes pasado y la Justicia investiga el caso, mientras continúa la búsqueda de la mujer señalada, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

En medio de la conmoción, los padres destacaron un gesto que conmovió a toda la comunidad: los propios alumnos decidieron que la hija de la mujer denunciada participe igualmente de la fiesta. “Dijeron que ella no tiene la culpa y que también merecía vivir su noche”, señalaron.