Emoción y orgullo: egresó la primera promoción de la escuela "Santo Domingo Savio"

REDACCIÓN ELONCE
“Es una emoción porque todos están acompañando este logro tan importante”, sostuvo el sacerdote Walter Minigutti a Elonce.
La escuela Santo Domingo Savio vivió un momento histórico con el egreso de su primera promoción de alumnos. En total, 30 chicos finalizaron sus estudios primarios, acompañados por familiares, docentes y miembros de la comunidad, en una jornada colmada de alegría y emoción.
El sacerdote Walter Minigutti, impulsor del proyecto educativo, expresó su satisfacción en diálogo con Elonce: “Estamos muy felices porque todo este sueño es por los gurises y realmente hemos tratado de trabajar para que esta escuela sea realidad y hoy la primera promoción nos llena de emoción y es un sueño logrado”.
El sacerdote también destacó el acompañamiento familiar durante el acto: “30 chicos han egresado con toda la familia con la presencia de los abuelos. Es una emoción porque todos están acompañando este logro tan importante”.
Una comunidad que celebra y sigue creciendo
La celebración se dio en un contexto festivo para la comunidad educativa. “El sábado tuvimos una fiesta hermosa en honor a María acá en el campito con todos los niños y los vecinos. Seguimos de fiesta y hoy con esta fiesta de egresados”, relató Minigutti, resaltando el clima de unión que rodea a la institución.
Además, el sacerdote anunció un nuevo proyecto educativo que dará continuidad a la formación de los estudiantes: “Si Dios quiere, comienza el año que viene la escuela secundaria ‘Carlo Acutis’. Solo con primer año vamos a tener la modalidad informática con el santo de las computadoras. Vengan a inscribirse que hay poco lugar, pero todavía quedan muchas vacantes”.
Por su parte, Mariela y Andrea, co-apoderadas legales de la escuela Santo Domingo Savio, compartieron la emoción del momento y destacaron el recorrido de los alumnos: “Estamos muy felices por estos niñitos que empezaron en la salita de cuatro en el Jardín San Nicolás y hoy están egresando de su sexto grado”.
Un proyecto educativo que cumple sueños
Las referentes institucionales también remarcaron la proyección a futuro de los estudiantes: “Si Dios quiere, la mayoría empezará el primer grado en San Carlo Acutis. Es un día de fiesta para nosotros porque estamos cumpliendo con este objetivo y este proyecto hermoso. Nos colma la alegría”.