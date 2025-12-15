 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Emoción y orgullo: egresó la primera promoción de la escuela "Santo Domingo Savio"

"Es una emoción porque todos están acompañando este logro tan importante", sostuvo el sacerdote Walter Minigutti a Elonce.

15 de Diciembre de 2025
El acto de egreso.
El acto de egreso. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

“Es una emoción porque todos están acompañando este logro tan importante”, sostuvo el sacerdote Walter Minigutti a Elonce.

La escuela Santo Domingo Savio vivió un momento histórico con el egreso de su primera promoción de alumnos. En total, 30 chicos finalizaron sus estudios primarios, acompañados por familiares, docentes y miembros de la comunidad, en una jornada colmada de alegría y emoción.

 

El sacerdote Walter Minigutti, impulsor del proyecto educativo, expresó su satisfacción en diálogo con Elonce: “Estamos muy felices porque todo este sueño es por los gurises y realmente hemos tratado de trabajar para que esta escuela sea realidad y hoy la primera promoción nos llena de emoción y es un sueño logrado”.

 

El sacerdote Walter Minigutti. Foto: Elonce.
El sacerdote Walter Minigutti. Foto: Elonce.

 

El sacerdote también destacó el acompañamiento familiar durante el acto: “30 chicos han egresado con toda la familia con la presencia de los abuelos. Es una emoción porque todos están acompañando este logro tan importante”.

 

Una comunidad que celebra y sigue creciendo

 

La celebración se dio en un contexto festivo para la comunidad educativa. “El sábado tuvimos una fiesta hermosa en honor a María acá en el campito con todos los niños y los vecinos. Seguimos de fiesta y hoy con esta fiesta de egresados”, relató Minigutti, resaltando el clima de unión que rodea a la institución.

 

Uno de los certificados entregados. Foto: Elonce.
Uno de los certificados entregados. Foto: Elonce.

 

Además, el sacerdote anunció un nuevo proyecto educativo que dará continuidad a la formación de los estudiantes: “Si Dios quiere, comienza el año que viene la escuela secundaria ‘Carlo Acutis’. Solo con primer año vamos a tener la modalidad informática con el santo de las computadoras. Vengan a inscribirse que hay poco lugar, pero todavía quedan muchas vacantes”.

 

Por su parte, Mariela y Andrea, co-apoderadas legales de la escuela Santo Domingo Savio, compartieron la emoción del momento y destacaron el recorrido de los alumnos: “Estamos muy felices por estos niñitos que empezaron en la salita de cuatro en el Jardín San Nicolás y hoy están egresando de su sexto grado”.

 

Las egresadas. Foto: Elonce.
Las egresadas. Foto: Elonce.

 

Un proyecto educativo que cumple sueños

 

Las referentes institucionales también remarcaron la proyección a futuro de los estudiantes: “Si Dios quiere, la mayoría empezará el primer grado en San Carlo Acutis. Es un día de fiesta para nosotros porque estamos cumpliendo con este objetivo y este proyecto hermoso. Nos colma la alegría”.

 

Primera promoción de la escuela primaria " Santo Domingo Savio"

Temas:

escuela primaria "Santo Domingo Savio" Egreso
