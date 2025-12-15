La intendenta Romero detalló avances, obras estructurales que están cerca de finalizar y metas para 2026

REDACCIÓN ELONCE
La intendenta de Paraná realizó un balance de la gestión municipal, abordó el contexto económico adverso, profundizó en el recambio del transporte urbano, las obras de saneamiento y energía, y anticipó los principales objetivos de su administración para 2026.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, realizó un detallado balance de la gestión municipal durante una entrevista en el programa Quién dice Qué, donde evaluó el primer tramo de su mandato y expuso los principales ejes de trabajo desarrollados a lo largo de 2024. En ese marco, reconoció que el inicio del año estuvo marcado por un escenario complejo, con caída de ingresos y paralización de la obra pública nacional, pero sostuvo que el municipio logró cerrar el año con resultados positivos.
Romero explicó que el comienzo de la gestión estuvo atravesado por “mucha zozobra”, producto del contexto económico nacional y la falta de previsibilidad financiera. “Arrancamos el 2024 con mucha incertidumbre, con menos ingresos, con obra pública paralizada y sin alineamiento político con Nación ni con Provincia”, expresó, y remarcó que ese escenario obligó a extremar la prudencia en la administración de los recursos municipales.
Al inicio de la entrevista, la intendenta saludó a la vicegobernadora Alicia Aluani y dejó una reflexión sobre la convivencia institucional tras los procesos electorales. “Hemos compartido mucho, porque cuando se trabaja en una institución estatal, se debate en los procesos electorales y después se gestiona juntos. Así hay que hacerlo”, afirmó, al destacar la necesidad de priorizar la gestión por sobre las diferencias políticas.
Nueva concesión del transporte
Uno de los puntos centrales del balance fue la transformación del sistema de transporte urbano de pasajeros. Romero recordó que durante la campaña había anticipado que no se renovaría la concesión vigente y que se avanzaría en un nuevo esquema, compromiso que —según afirmó— se cumplió. “Prometimos colectivos nuevos, con aire acondicionado, y eso hoy es una realidad”, señaló.
No obstante, reconoció que el proceso estuvo atravesado por conflictos laborales vinculados a la transición entre empresas. “Los trabajadores de las empresas que dejaron de prestar el servicio están reclamando continuar en las nuevas empresas, y las nuevas empresas dicen que sí, pero sin reconocer la antigüedad. Ese es un debate que todavía está vigente”, explicó.
En ese sentido, la intendenta precisó el alcance de la intervención municipal. “Nosotros tratamos de mediar, pero el vínculo laboral es entre el trabajador y la empresa privada. El municipio es el poder concedente del servicio, no el empleador”, aclaró, subrayando los límites legales de la gestión local en ese tipo de conflictos.
Energía renovable y acceso por Ruta 12: obras de alto impacto
Dentro de las obras estructurales, Romero destacó especialmente el avance del parque solar municipal y la obra del ingreso a la ciudad por Ruta 12, a la que definió como una intervención clave para el desarrollo urbano. “Estoy contenta porque estamos haciendo un parque solar y estamos haciendo la obra en la Ruta 12. El ingreso a la ciudad por Ruta 12 lo vamos a terminar en 2026 y ya estamos en obra”, afirmó.
Sobre el financiamiento, detalló que la mayor parte del esfuerzo económico fue asumido por el municipio. “La Provincia va a aportar la luminaria central y Nación la señalización horizontal y vertical, pero el peso de la obra lo está llevando la Municipalidad”, explicó, al tiempo que remarcó la importancia de avanzar incluso en contextos adversos.
En relación al parque solar, la intendenta se explayó sobre su impacto a mediano y largo plazo. “Va a producir 7,5 megavatios de energía renovable, no contaminante, que se va a aplicar para reducir los costos energéticos que tiene la ciudad en sus prestaciones, especialmente en la vía pública”, indicó, y vinculó la obra a una política de sostenibilidad y ahorro fiscal.
Saneamiento del Arroyo Las Viejas y un nuevo paseo costero
Otro de los ejes destacados fue la obra de saneamiento del Arroyo Las Viejas, que Romero definió como una intervención de alto impacto ambiental. “Estamos terminando una obra que va a significar el saneamiento de un agua que estaba excesivamente contaminada, donde se volcaban restos cloacales”, explicó.
La intendenta detalló que se incorporaron filtros biológicos que permitieron mejorar sustancialmente la calidad del agua. “Hoy el agua está transparente”, afirmó, y señaló que esta transformación permitirá recuperar un sector estratégico de la ciudad, cercano al Club Estudiantes, donde incluso se avanza con infraestructura deportiva.
En ese marco, anunció la creación de un nuevo paseo costero. “Ese espacio va a crecer de la mano de esta obra y nos va a ofrecer una ‘Puerta del Sol’. El amanecer y el atardecer sobre el río Paraná se ven como en pocos lugares, y ese paseo se va a llamar así”, anticipó.
Ordenamiento del estacionamiento: licitación y economía informal
Otro de los anuncios realizados durante la entrevista estuvo relacionado con el ordenamiento del estacionamiento. La intendenta indicó que el tema estaba próximo a ser tratado y anticipó que se avanzaría con un llamado a licitación para implementar un sistema de control.
Romero también abordó el problema del estacionamiento y la informalidad en la vía pública. Confirmó que el municipio avanzará con un llamado a licitación para implementar un sistema de control. “La ciudad no tiene un sistema de estacionamiento medido, y eso genera mucha informalidad”, sostuvo.
Al respecto, describió una situación extendida en el microcentro. “Hay trabajadores informales que le piden a la gente un aporte que no es a cambio de una tarjeta y con valores distintos”, señaló, y aclaró que la intención no es desconocer la realidad social, sino ordenar la actividad.
En la misma línea, afirmó que la intención municipal fue ordenar la actividad sin desconocer que, para muchas personas, ese trabajo constituía un modo de subsistencia. Por eso, sostuvo que se buscó “conjugar” la regularización con la inclusión de quienes realizaban esa tarea “seriamente”.
“Tenemos que conjugar el orden con la posibilidad de que quienes trabajan seriamente puedan seguir haciéndolo”, afirmó.
Obras “bajo tierra”: agua potable y planificación
La intendenta hizo especial hincapié en las obras de infraestructura que no se ven, pero que resultan fundamentales. En diálogo con Elonce, la intendenta resaltó la importancia de obras menos visibles pero decisivas para la prestación de servicios esenciales.
“Hemos hecho esas obras que quedan bajo tierra, pero que no son menos importantes. Por ejemplo, en durante 2024 hicimos una cañería de 630 milímetros en el este de la ciudad y ahora, estamos terminando una de 500, que es una cañería muy importante, porque va a mejorar la provisión de agua potable al oeste de la ciudad”, afirmó y explicó que se trata de reemplazar tramos antiguos de la red..
Romero explicó que ese trabajo se inscribió en una mejora integral de la red de distribución, que aún presentaba tramos antiguos, incluso de hierro fundido. En ese sentido, sostuvo que se trató de un proceso que demandó tiempo, recursos y planificación, y remarcó que se continuaría de forma gradual.
“Paso a paso, vamos a ir mejorando la red de distribución y la ciudad requiere otras obras, pero hay que planificarlas no pensando en que tenemos 4 años de gestión, sino pensando que uno siempre es una parte en el camino. Yo deploro, los discursos fundacionales”, expresó, y agregó que se trató de continuar procesos iniciados previamente y “sembrar” para que obras inconclusas pudieran ser sostenidas en el tiempo.
En ese punto, dejó una definición política sobre la gestión. “Las obras hay que planificarlas no pensando en que uno tiene cuatro años, sino entendiendo que somos parte de un camino. Yo deploro los discursos fundacionales”, expresó, al señalar la importancia de dar continuidad a los procesos.
Ciudadanía, limpieza urbana y carteles informativos
Al evaluar el cierre de año, Romero sostuvo que la ciudad atravesó tensiones propias de la vida urbana contemporánea, pero consideró que el balance fue positivo y aprovechó para dejar un mensaje dirigido a la comunidad. “Termina muy bien el año, con todas las tensiones que tiene una ciudad del siglo XXI y con un pedido a los paranaenses, porque yo creo que entre todos tenemos que ser todos los días un poquito mejores ciudadanos”, expresó.
En ese tramo, planteó una relación directa entre hábitos cotidianos y problemas urbanos como el taponamiento de desagües, y remarcó que el cuidado del espacio público no dependía solamente de la Municipalidad. “Entender que, si se arroja un residuo a la vía pública, si se arroja una botellita plástica, tenemos que pensar que se tapan los desagües, que ensuciamos la ciudad. Tenemos una ciudad bellísima, pero que la tenemos que cuidar entre todos porque es no es solo la labor municipal, Es la labor de toda la ciudadanía, la que sostiene buenas ciudades”, remarcó.
Sobre otra acción vinculada a la comunicación urbana, Romero se refirió al cartel informativo instalado en la zona de “la llave” de la ciudad y adelantó que se buscó replicar la experiencia en otros accesos. Según indicó, el dispositivo permitiría publicar avisos ante contingencias y también mensajes de tipo educativo.
Metas 2026: trama vial, LED al 100% y continuidad del plan del agua
En cuanto a lo que se proyectaba para 2026, la intendenta adelantó que se preveía presupuesto para continuar obras viales más allá de la intervención sobre Ruta 12. “En 2026, va a ver presupuesto para seguir las obras en la trama Vial. Tenemos en ejecución lo De Ruta 12, pero no hemos abandonado lo de hacer cuadras de asfalto”, afirmó, y mencionó demandas pendientes en sectores como Bajada Grande y otras calles del casco céntrico.
En ese marco, planteó una modalidad de avance progresivo y sostenido en el tiempo. “Gradualmente, paso a paso, hacemos calles todos los meses”, remarcó Romero, al tiempo que vinculó esa continuidad con la planificación presupuestaria y la disponibilidad de recursos.
Entre las metas explicitadas, la presidenta municipal señaló el objetivo de completar el 100% de cobertura de luminarias LED hacia fines de 2026, al indicar que la ciudad se encontraba en un 65%. “Quiero hacia fines de 2026, que podamos terminar el 100% de la ciudad cubierta con led. Llevamos 65% de la ciudad cubierta con led, y tenemos la previsión de que en este año 2026 vamos a terminar con 100%”, aseguró.
Verano y agenda cultural: “Viví 25 de mayo”, Fiesta del Mate y playas
Romero también se refirió a las propuestas previstas para la temporada de verano, con actividades culturales y recreativas orientadas tanto a residentes como a visitantes. “Este viernes 19, tenemos el paseo ‘Viví 25 de mayo’ que el año pasado fue un éxito. Tenemos bandas locales, va a estar Roze y la Bersuit”, indicó.
Respecto de uno de los eventos más convocantes, la Fiesta del Mate, sostuvo que aún no podía adelantar el listado de artistas, pero anticipó la fecha y el anuncio próximo. “Creo que vamos a tener una excelente Fiesta del Mate el 6 y el 7 de febrero”, resumió.
Además, destacó que durante todo el verano se desarrollaron propuestas como “Cine bajo las estrellas”, presentaciones de bandas locales y espectáculos al aire libre, junto a la puesta en valor de las playas. En particular, mencionó el Balneario Municipal y Thompson, donde se preveía un servicio gratuito con aporte del Empatur, con sombrillas y reposeras para uso diurno.
Un cierre con brindis: federalismo y construcción de ciudadanía
Hacia el final de la entrevista, la intendenta dejó un mensaje con tono institucional y enfocó su reflexión en el valor de la “ciudadanía”, entendida como una combinación de derechos y responsabilidades, y en un ideal de país federal y equilibrado. “Brindo porque construyamos cada día más ciudadanía, que tengamos cada vez más, un país más parejo, más Federal, más equilibrado”, expresó.
En esa misma definición, cuestionó las políticas diseñadas desde “escritorios porteños” y planteó la necesidad de fortalecer la toma de decisiones en las provincias y localidades, de acuerdo con sus particularidades. “Brindo porque no tengamos más políticas concebidas en los escritorios porteños, sino que podamos desarrollar en todas las provincias y en las localidades, nuestros modos, nuestra idiosincrasia”, afirmó.
Finalmente, Romero sintetizó su cierre con una apelación directa a la construcción cotidiana de ciudadanía y al cuidado colectivo de la ciudad, en un año en el que, según evaluó, se sostuvieron servicios y se avanzó con obras estructurales y proyectos de impacto para 2026, desde el transporte y la trama vial hasta la energía renovable, el saneamiento y el ordenamiento del espacio público.