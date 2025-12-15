Piden ayuda tras un incendio en una vivienda que dejó graves pérdidas a una familia de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Un incendio en una vivienda dejó a una familia del barrio San Agustín de Paraná con importantes pérdidas materiales. Si bien no hubo heridos, gran parte de la casa quedó inhabitable y solicitan colaboración para poder recuperarse.
Un incendio en una vivienda ocurrido durante el último fin de semana afectó seriamente a una familia de Paraná que reside en calle Pirán y Beltrán, en el barrio San Agustín. Afortunadamente, los integrantes del hogar se encuentran en buen estado de salud, aunque las consecuencias materiales fueron de gran magnitud.
Elonce dialogó con Mariana, familiar de los damnificados, quien brindó detalles de lo ocurrido y explicó cómo se originó el fuego. “Se prendió fuego una zapatilla que se encontraba atrás de un mueble que contenía el televisor, agarró fuego y en menos de 10 minutos la habitación quedó en ruinas. En una de las habitaciones se perdió todo”.
El siniestro avanzó rápidamente y provocó daños estructurales importantes, lo que obligó a la familia a abandonar gran parte de la vivienda, que actualmente no reúne condiciones de habitabilidad.
Una casa inhabitable y adultos mayores damnificados
Mariana explicó que ahora se requiere una serie de trabajos urgentes para poder volver a vivir en el lugar. “Hay que revocar, se necesita albañil, un electricista matriculado para que deje en condiciones para no volver a lamentar un hecho así. Gran parte de la casa está inhabitable”.
Actualmente, los propietarios —personas mayores— se encuentran durmiendo en el garaje. “Están durmiendo en el garaje con camas y colchones que le dio Defensa Civil. Son personas mayores, el propietario de 79 y su señora de 81”, informó.
La situación fue aún más crítica debido a que en la vivienda reside una mujer con discapacidad motriz. “Tienen dos hijos mayores que gracias a Dios se encontraban en ese momento y la pudieron sacar alzada a la tía porque ella sufre una discapacidad y no se puede trasladar por sus propios medios. Cuando la sacaron, prácticamente el fuego los quemaba”.
Un llamado solidario a la comunidad
Ante este difícil panorama, la familia solicita la colaboración de la comunidad para poder afrontar los gastos de reparación y recuperar su hogar tras el incendio en su vivienda. “Somos muchos los paranaenses que nos unimos ante estas causas y hoy nos tocó estar del otro lado, que no es nada agradable por cierto”, expresó Mariana.
Quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia. El alias habilitado para recibir ayuda es LUCIANO.PORTI.OK.MP, a nombre de Luciano José Portillo. (Elonce)