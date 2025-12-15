Comienza el juicio por el crimen del peluquero de barrio Incone de Paraná

Felipe Ezequiel Britte fue asesinado en marzo de 2022 y este martes comenzará el juicio por jurados, que será el último del año en Paraná.
Este martes dará inicio el juicio por jurados por el crimen del peluquero Felipe Ezequiel Britte, de 24 años, ocurrida en marzo del 2022 en barrio Incone de la ciudad de Paraná.
Tras haberse seleccionado a los integrantes del jurado popular, que además recibieron las instrucciones preliminares, el debate se realizará en el marco del legajo “Piacenza, Augusto-L.D.A. s/Homicidio en ocasión de robo”. Será a partir de las 9, en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ubicado en el segundo piso de los Tribunales de Paraná.
El juicio será presidido por la jueza técnica y vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Carolina Castagno, y se extenderá hasta el jueves próximo.
El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal Laureano Dato y la fiscal Clarisa Aiello, mientras que el abogado Claudio Berón asistirá al imputado Piacenza, que llega al juicio en libertad. Por su parte, la defensora María Laura Mendoza López y el defensor Juan Barrandeguy, ejercerán la defensa de L.D.A., quien está alojado en la Unidad Penal Nº 1.
Se trata del centésimo quincuagésimo segundo juicio por jurados que se realice en Entre Ríos desde la entrada en vigencia de este sistema de juzgamiento penal.
El hecho
El homicidio ocurrió pasadas las 22 del 19 de marzo de 2022 y fue un vecino el que llamó al 911, porque escuchó los disparos. La Policía fue al lugar y encontró el cuerpo en el piso de una vivienda, boca abajo.
Los investigadores recabaron varios testimonios de vecinos. Por lo que ellos vieron, tras las detonaciones hubo al menos cuatro personas que salieron corriendo de la vivienda.