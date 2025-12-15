 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Red de agua potable: realizan pruebas tras reparación de cañería

Personal de Obras Sanitarias trabajó en la reparación de una cañería clave del sistema de agua potable. Desde el área confirmaron que no se interrumpió el servicio.

15 de Diciembre de 2025
Trabajos en la red de agua potable de Paraná
Trabajos en la red de agua potable de Paraná

REDACCIÓN ELONCE

Personal de Obras Sanitarias trabajó en la reparación de una cañería clave del sistema de agua potable. Desde el área confirmaron que no se interrumpió el servicio.

Personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias llevó adelante en calles Blas Parera y Echeverría tareas de reparación sobre una cañería de agua potable de gran porte. Los trabajos se encontraron en su etapa final, con pruebas técnicas para verificar el correcto funcionamiento antes de dejar el sistema plenamente operativo.

 

El subsecretario de Obras Sanitarias, Rodrigo Cabrera, explicó a Elonce que la intervención se realizó sobre una cañería de 630 milímetros. “En el día de hoy intervenimos la cañería de 630 mm en una derivación hacia una válvula de desagüe que tenemos aquí, en una cañería de 250. Nos encontramos con una rotura en esa cañería y en este momento ya estamos finalizando con el trabajo de reparación”, señaló.

Avanzaron los trabajos para reparar un caño maestro en Paraná

Pruebas y funcionamiento del sistema

El funcionario indicó que, tras la reparación, se avanzó con las pruebas correspondientes para garantizar la seguridad del sistema. “Ya estamos por hacer la prueba hidráulica, así que en unos momentos estaremos con los resultados y seguramente más tarde volviendo con este complemento sobre el servicio”, afirmó Cabrera.

 

En ese sentido, destacó que el abastecimiento estuvo garantizado durante todo el operativo. “No tenemos corte del servicio, ya que estamos brindándolo por la cañería de 900, con las dos cañerías funcionando en paralelo para garantizar un abastecimiento constante”, explicó.

Cabrera remarcó el rol estratégico de la infraestructura intervenida dentro del sistema de agua potable. “Esta cañería de 630 mm es la que nos garantiza todo lo que es el este y el sureste de la ciudad, con un abastecimiento constante”, precisó.

 

Además, detalló que el sistema cuenta con reservas que permitieron evitar inconvenientes mayores. “Disponemos de reserva en los centros distribuidores Lola Mora y Parque del Lago, para no generar cortes en toda la zona”, añadió.

Etapa final de los trabajos

Finalmente, el subsecretario confirmó que el operativo ingresó en su tramo final. “Dentro de un rato vamos a finalizar seguramente la prueba de agua y, ni bien estemos con eso, vamos a ir con las dos cañerías en paralelo para estar con el servicio durante las 24 horas”, concluyó.

 

En el lugar también se realizaron tareas de cobertura con arena, como parte de las labores finales, mientras se aguardaban los resultados definitivos de las pruebas hidráulicas para dar por concluida la intervención. Elonce.com

Temas:

reparación caño Paraná Obras Sanitarias agua
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso