Red de agua potable: realizan pruebas tras reparación de cañería

Personal de la Subsecretaría de Obras Sanitarias llevó adelante en calles Blas Parera y Echeverría tareas de reparación sobre una cañería de agua potable de gran porte. Los trabajos se encontraron en su etapa final, con pruebas técnicas para verificar el correcto funcionamiento antes de dejar el sistema plenamente operativo.

El subsecretario de Obras Sanitarias, Rodrigo Cabrera, explicó a Elonce que la intervención se realizó sobre una cañería de 630 milímetros. “En el día de hoy intervenimos la cañería de 630 mm en una derivación hacia una válvula de desagüe que tenemos aquí, en una cañería de 250. Nos encontramos con una rotura en esa cañería y en este momento ya estamos finalizando con el trabajo de reparación”, señaló.

Avanzaron los trabajos para reparar un caño maestro en Paraná

Pruebas y funcionamiento del sistema

El funcionario indicó que, tras la reparación, se avanzó con las pruebas correspondientes para garantizar la seguridad del sistema. “Ya estamos por hacer la prueba hidráulica, así que en unos momentos estaremos con los resultados y seguramente más tarde volviendo con este complemento sobre el servicio”, afirmó Cabrera.

En ese sentido, destacó que el abastecimiento estuvo garantizado durante todo el operativo. “No tenemos corte del servicio, ya que estamos brindándolo por la cañería de 900, con las dos cañerías funcionando en paralelo para garantizar un abastecimiento constante”, explicó.

Cabrera remarcó el rol estratégico de la infraestructura intervenida dentro del sistema de agua potable. “Esta cañería de 630 mm es la que nos garantiza todo lo que es el este y el sureste de la ciudad, con un abastecimiento constante”, precisó.

Además, detalló que el sistema cuenta con reservas que permitieron evitar inconvenientes mayores. “Disponemos de reserva en los centros distribuidores Lola Mora y Parque del Lago, para no generar cortes en toda la zona”, añadió.

Etapa final de los trabajos

Finalmente, el subsecretario confirmó que el operativo ingresó en su tramo final. “Dentro de un rato vamos a finalizar seguramente la prueba de agua y, ni bien estemos con eso, vamos a ir con las dos cañerías en paralelo para estar con el servicio durante las 24 horas”, concluyó.

En el lugar también se realizaron tareas de cobertura con arena, como parte de las labores finales, mientras se aguardaban los resultados definitivos de las pruebas hidráulicas para dar por concluida la intervención. Elonce.com