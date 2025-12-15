Más de 60 comercios participarán de "Viví 25 de Mayo": detalles de la propuesta

REDACCIÓN ELONCE
El subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que el viernes 19 de diciembre, desde las 18, se realizará el evento “Viví 25 de Mayo”. Confirmó que participan comercios de la zona y del centro, gastronómicos e importantes artistas.
La ciudad de Paraná se prepara para desarrollar diversas actividades de verano, con propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas.
El subsecretario de Turismo de la Municipalidad, Agustín Clavenzani, explicó a Elonce que el viernes 19 de diciembre, desde las 18, se realizará el evento “Viví 25 de Mayo”, en su segunda edición, con un mancomunado trabajo entre el sector público y privado.
“Estamos contentos porque es un evento que se va a llevar adelante por segundo año consecutivo. Es una idea que surge de los comerciantes, en este caso, los que están nucleados en calle 25 de Mayo y adyacencias. Hablaron con el Paseo del Centro, posteriormente con el Centro Comercial, que participa activamente en la generación de políticas públicas porque forma parte del Ente de Turismo”, dijo.
Indicó que los comercios que participan son alrededor de 60 y, desde el área de Producción, convocaron a emprendedores gastronómicos. “Van a generar este paseo, como denominamos Viví 25 de Mayo, que se va a hacer el viernes a partir de las 18. Es un paseo gastronómico, comercial y cultural”, agregó.
Clavenzani brindó precisiones sobre los escenarios y las actividades artísticas: “Va a tener un epicentro, como fue el año pasado, en la intersección de Monte Caseros y 25 de Mayo. En la esquina de la popular heladería, allí donde se bifurca 25 de Mayo con Echagüe, también habrá otro escenario. Van a suceder distintas actuaciones artísticas, culturales e itinerantes”.
Sobre los escenarios actuarán la Asociación Litoraleña de Blues, LC Kumbia, Cuarteto de Saxos, Flashmob, Pareja de Tango Bololó, Asociación Verdiana, El Grito Sagrado compañía folklórica litoraleña y la presentación de Roze y La Bersuit.
El subsecretario remarcó el objetivo del evento y destacó que “la intención es que todos los comercios de 25 de Mayo, también de la peatonal y de adyacencias, permanezcan abiertos, en una época donde se necesita una inyección, que la gente vaya al centro, genere sus compras”.
La Fiesta del Mate
Consultado por la Fiesta Nacional del Mate, Clavenzani anticipó: “Se va a hacer en febrero, hay un anticipo sobre la fecha y estamos trabajando para que en los próximos días lo podamos anunciar a los locales, a la región y a todo el país. Van a tener participación todos los artistas que salgan seleccionados en el Pre Mate, que vamos a anunciar luego, y le dan contenido a nuestra fiesta”.
Recordó que “34 clubes de nuestra ciudad este año participaron ofreciendo el servicio de gastronomía, por lo tanto, es una fiesta de paranaenses que nos permite mostrarnos al país. Con esto demostrarnos al país que Paraná tiene un evento cultural que tiene trascendencia turística”.
Y anunció: “Queremos, por lo menos seis semanas antes, dar a conocer la grilla y la planificación de qué se tratará”. Elonce.com