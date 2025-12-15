Patios de viviendas se vieron afectados por la rotura de un caño en Paraná

Patios de viviendas se vieron anegados por la rotura de un caño en Paraná.

La ciudad de Paraná registró una importante lluvia durante la madrugada de este lunes, con un acumulado cercano a los 28 milímetros, aunque no se reportaron situaciones de emergencia hasta el momento. Así lo confirmó a Elonce, Lucas García, encargado de Defensa Civil, quien brindó detalles sobre el monitoreo realizado y las intervenciones preventivas desplegadas.

“Ha caído bastante agua, han llovido aproximadamente 28 mm y no hemos recibido llamados hasta el momento”, aseguró el funcionario, al referirse al impacto inicial del fenómeno climático en la capital entrerriana. En ese marco, destacó que el área mantiene un seguimiento permanente de la situación ante posibles complicaciones.

García explicó que el sistema de respuesta se mantuvo operativo durante toda la madrugada. “Las guardias están activas”, remarcó, al señalar que el personal se encontraba preparado para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones.

Caño roto y patios anegados en calle Echeverría

Por otra parte, el encargado de Defensa Civil mencionó que durante la jornada del domingo se produjeron anegamientos en una zona puntual de la ciudad por la rotura de un caño de agua.

“Ayer tuvimos una inundación de fondos de tres domicilios en la zona de la planta de agua de calles Echeverría y Blas Parera, por la mucha cantidad de agua que se desbordó”, indicó. Según precisó, personal de Obras Sanitarias continuaba trabajando en el lugar para normalizar la situación.

El encargado de Defensa Civil detalló que las acciones se orientaron prioritariamente a la prevención de riesgos. “Se actuó antes que nada para la seguridad de las personas y evitar cualquier riesgo eléctrico y además que se siga inundando el espacio físico”, explicó, al dar cuenta del protocolo aplicado ante el avance del agua.

Finalmente, García se refirió al panorama meteorológico para las próximas horas y mencionó que se mantenía una advertencia vigente. “Hay alerta para el sur de la provincia de Entre Ríos. Sí vamos a tener agua, pero no pasará a mayores”.

Desde Defensa Civil reiteraron la recomendación de circular con precaución, mantener limpios los desagües domiciliarios y comunicarse con los organismos de emergencia ante cualquier inconveniente. Elonce.com