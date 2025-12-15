Detuvieron a un hombre alcoholizado tras maniobras peligrosas en la vía pública

Un conductor alcoholizado fue interceptado en horas de la tarde del domingo luego de ser denunciado por realizar maniobras peligrosas con su vehículo en la vía pública de la localidad de Federal.

El hecho ocurrió cerca de las 19:40, cuando la sala del Comando Radioeléctrico de la Policía recibió un llamado de alerta que advertía sobre la circulación imprudente de una camioneta en calle 9 de Julio.

Ante la situación, personal policial se dirigió de inmediato al lugar y logró detener la marcha del rodado, entrevistándose con su conductor, un hombre de 58 años de edad, con domicilio en la ciudad de Federal.

El sujeto se desplazaba a bordo de una camioneta Ford F-100 y, al momento de la intervención, los efectivos policiales advirtieron a simple vista que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Por tal motivo, se dio intervención a personal de la Dirección Municipal de Tránsito.

Minutos después, inspectores municipales realizaron el correspondiente control de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo, confirmando que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, al solicitarle la documentación obligatoria para circular, se constató que el vehículo no contaba con seguro vigente. Ante esta infracción y en cumplimiento de la normativa vigente, se procedió a la retención de la camioneta, con la colaboración del personal de Tránsito. (Federal al Día)