Investigan violento asalto en un kiosco de Concepción del Uruguay

Un violento asalto ocurrido en la madrugada de este domingo mantiene en alerta a las autoridades policiales de Concepción del Uruguay. El hecho tuvo lugar en un kiosco ubicado sobre bulevar 12 de Octubre al 1900 y dejó como saldo a una joven de 19 años como víctima del robo.

Según se informó oficialmente, personal de la Comisaría Tercera intervino tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un hecho delictivo en el comercio. Al arribar al lugar, los efectivos tomaron contacto con la damnificada, quien relató los momentos de extrema tensión vividos dentro del local.

El episodio se registró alrededor de la 1:15 de la madrugada, horario en el que el kiosco se encontraba atendido únicamente por la joven, lo que habría facilitado el accionar del delincuente.

Forcejeo dentro del local y huida del agresor

De acuerdo al testimonio de la víctima, el autor del violento asalto ingresó al comercio con claras intenciones delictivas e intentó reducirla. Esta situación derivó en un forcejeo dentro del local, generando momentos de gran nerviosismo y temor.

En medio del enfrentamiento, el agresor logró apoderarse de una suma de dinero en efectivo cuya cantidad no fue precisada oficialmente. Tras concretar el robo, el sujeto escapó rápidamente del lugar, dándose a la fuga a gran velocidad.

La joven, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad, aunque quedó visiblemente afectada por la violencia del hecho. Tras el asalto, dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad. (Con información de Uruguayenses Digital)