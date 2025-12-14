 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Ocurrido en la madrugada del domingo

Investigan violento asalto en un kiosco de Concepción del Uruguay

Un violento asalto ocurrido durante la madrugada en un kiosco de Concepción del Uruguay es investigado por la Policía, luego de que una joven de 19 años fuera víctima de un robo con forcejeo dentro del local.

14 de Diciembre de 2025
Momento previo al robo.
Momento previo al robo. Foto: Uruguayenses Digital.

Un violento asalto ocurrido durante la madrugada en un kiosco de Concepción del Uruguay es investigado por la Policía, luego de que una joven de 19 años fuera víctima de un robo con forcejeo dentro del local.

Un violento asalto ocurrido en la madrugada de este domingo mantiene en alerta a las autoridades policiales de Concepción del Uruguay. El hecho tuvo lugar en un kiosco ubicado sobre bulevar 12 de Octubre al 1900 y dejó como saldo a una joven de 19 años como víctima del robo.

 

Según se informó oficialmente, personal de la Comisaría Tercera intervino tras recibir un llamado de emergencia que alertaba sobre un hecho delictivo en el comercio. Al arribar al lugar, los efectivos tomaron contacto con la damnificada, quien relató los momentos de extrema tensión vividos dentro del local.

 

El episodio se registró alrededor de la 1:15 de la madrugada, horario en el que el kiosco se encontraba atendido únicamente por la joven, lo que habría facilitado el accionar del delincuente.

 

Forcejeo dentro del local y huida del agresor

 

De acuerdo al testimonio de la víctima, el autor del violento asalto ingresó al comercio con claras intenciones delictivas e intentó reducirla. Esta situación derivó en un forcejeo dentro del local, generando momentos de gran nerviosismo y temor.

 

En medio del enfrentamiento, el agresor logró apoderarse de una suma de dinero en efectivo cuya cantidad no fue precisada oficialmente. Tras concretar el robo, el sujeto escapó rápidamente del lugar, dándose a la fuga a gran velocidad.

 

La joven, afortunadamente, no sufrió lesiones de gravedad, aunque quedó visiblemente afectada por la violencia del hecho. Tras el asalto, dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió una rápida intervención de las fuerzas de seguridad. (Con información de Uruguayenses Digital)

 

Temas:

kiosco Robo Concepción del Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso