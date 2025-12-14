Hernández celebró el aniversario del mural de Maradona con una charla de Daniel Arcucci

La localidad entrerriana de Hernández conmemoró el primer aniversario del mural de Maradona, el más grande del país realizado en mosaiquismo, con una emotiva charla del periodista y biógrafo Daniel Arcucci que reunió a vecinos y visitantes.
El mural de Maradona volvió a ser el centro de una jornada cargada de emoción en la localidad entrerriana de Hernández, que vivió un encuentro especial para homenajear al ídolo máximo del fútbol argentino. En el marco del primer aniversario de la obra, el periodista y biógrafo Daniel Arcucci brindó una charla abierta que convocó a una nutrida concurrencia.
Vecinos, fanáticos del fútbol y visitantes de localidades cercanas se reunieron para recordar la figura de Diego Armando Maradona, en un evento que combinó memoria, identidad y pasión popular. La actividad se desarrolló en un clima distendido, pero profundamente emotivo, marcado por anécdotas y reflexiones sobre la vida y el legado del Diez.
El mural, realizado en mosaiquismo y considerado el más grande del país dedicado a Maradona, se ha convertido en un punto de referencia cultural y turístico para Hernández desde su inauguración.
Un homenaje que une arte, fútbol e identidad
Durante la charla, Arcucci compartió vivencias personales, historias poco conocidas y reflexiones sobre el impacto social y cultural de Maradona, despertando aplausos y momentos de silencio respetuoso entre los presentes. El periodista destacó el valor de iniciativas como el mural de Maradona, que mantienen viva la memoria del astro más allá de las canchas.
La obra artística no solo rinde homenaje al futbolista, sino que también simboliza el arraigo popular de su figura, trascendiendo generaciones y fronteras. En ese sentido, el encuentro reafirmó el rol del arte público como herramienta de construcción de identidad colectiva.
El aniversario fue también una oportunidad para que la comunidad reafirmara el orgullo de contar con una obra única en el país, que atrae visitas y posiciona a Hernández en el mapa cultural entrerriano.
El mensaje del municipio y el legado del Diez
Desde la Municipalidad de Hernández destacaron la importancia del evento a través de sus redes sociales. “Compartimos una tarde histórica en nuestra ciudad, con la presencia del biógrafo de Diego Maradona, celebrando el primer aniversario del mural y compartiendo un grato momento, lleno de experiencias y vivencias del astro del fútbol”, expresaron.