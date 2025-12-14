 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Cierre de temporada

Werner abandonó y Canapino logró el título en el TC Pick Up

El piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, logró la histórica triple corona tras culminar primero en el campeonato del TC Pick Up. El paranaense Werner abandonó tras discutida maniobra con Juan Pablo Gianini.

14 de Diciembre de 2025
Agustín Canapino se llevó el título del TC Pick Up.
Agustín Canapino se llevó el título del TC Pick Up. Foto: ACTC.

El piloto de Arrecifes, Agustín Canapino, logró la histórica triple corona tras culminar primero en el campeonato del TC Pick Up. El paranaense Werner abandonó tras discutida maniobra con Juan Pablo Gianini.

El TC Pick Up tuvo un cierre electrizante en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, donde la 11ª fecha de la temporada definió el campeonato en medio de una final cargada de tensión. Otto Fritzler consiguió su primera victoria en la categoría, mientras que Agustín Canapino alcanzó la ansiada triple corona, consolidándose como una de las máximas figuras del automovilismo argentino.

 

Desde el arranque, la competencia mostró un desarrollo convulsionado, con maniobras al límite y un ritmo intenso en la lucha por las posiciones de vanguardia. Fritzler, al mando de la Ford Ranger, supo mantenerse firme y aprovechar cada oportunidad para dominar una carrera que exigió concentración absoluta hasta la bandera a cuadros.

 

Detrás del joven piloto, Andrés Jakos y Hernán Palazzo completaron el podio con sendas Toyota Hilux, confirmando el buen rendimiento de la marca japonesa en una fecha decisiva del TC Pick Up.

 

Fritzler celebró su primer triunfo en una final exigente

 

La victoria de Otto Fritzler no fue sencilla. El piloto afrontó su primera temporada en la categoría con un vehículo que no siempre mostró un rendimiento competitivo, pero el trabajo del equipo y una estrategia inteligente fueron clave para alcanzar el triunfo. La carrera demandó precisión en cada relanzamiento y una lectura acertada del desarrollo general.

 

Jakos intentó presionar en los tramos finales, pero Fritzler logró sostener la diferencia y sellar un triunfo que marca un antes y un después en su carrera deportiva. Palazzo, por su parte, completó un fin de semana sólido y capitalizó puntos importantes para el campeonato.

 

El público presente en La Plata fue testigo de una definición vibrante, con emociones que se mantuvieron hasta el final y confirmaron el crecimiento sostenido del TC Pick Up dentro del automovilismo nacional.

 

Canapino, campeón tras un cierre polémico

 

La consagración de Agustín Canapino llegó en un contexto inesperado. El toque entre Mariano Werner y Juan Pablo Gianini dejó fuera de la pelea a dos de sus principales rivales y allanó el camino para que el piloto de Chevrolet S10 se asegurara el título antes del final de la carrera.

 

El paranaense Mariano Werner se qued&oacute; sin nada en este 2025. Foto: Archivo Elonce.
El paranaense Mariano Werner se quedó sin nada en este 2025. Foto: Archivo Elonce.

 

Canapino, que corrió con la inteligencia que exigía el momento, sumó los puntos necesarios para cerrar el campeonato y celebrar una nueva corona en su exitosa trayectoria. “Fue un gran desafío porque era mi primer año en la categoría”, expresó el flamante campeón, visiblemente emocionado.

Temas:

Agustín Canapino TC Pick Up Mariano Werner
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso