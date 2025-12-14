La emoción de Cami Homs tras la consagración de José Sosa con Estudiantes

La modelo no viajó a Santiago del Estero al estar embarazada. Sin embargo, desde su casa, sintonizó la transmisión oficial y se convirtió en una hincha más de Estudiantes que, finalmente, se consagró campeón del Clausura.
Camila Homs, pareja de José Sosa, jugador de Estudiantes de La Plata, festejó, a la distancia, el título que obtuvo el Pincha en Santiago del Estero contra Racing. Luego del empate 1-1 en el tiempo regular y suplementario, la definición se dio por penales donde el conjunto platense se impuso ante su rival.
La modelo no viajó al estadio Madre de Ciudades al estar embarazada de ocho meses de Aitana, la hija que tendrán con el futbolista. Sin embargo, desde su casa, sintonizó la transmisión oficial y se convirtió en una hincha más de Estudiantes que, finalmente, se consagró desde los doce pasos.
“Te amo. Sos gigante, mi amor”, manifestó Homs al filmar la televisión con los festejos de los jugadores. Con un grito de alegría, la modelo llenó de elogios a su pareja que ingresó en el segundo tiempo del partido y convirtió uno de los penales en la tanda definitoria. “No lo puedo creer, papá”, se escucha en el registro fílmico que tuvo a la modelo como protagonista.
Desde que está en pareja con el futbolista, Homs acompañó al mediocampista en varios festejos de títulos obtenidos por el Pincha. En 2023, en cancha de Lanús, fue testigo de cómo Estudiantes se coronó en la Copa Argentina ante Defensa y Justicia; un año después, en Santiago del Estero, por la Copa de la Liga Profesional, dio el presente en la final contra Vélez.
En esta ocasión, con un embarazo que se encuentra en la recta final, Homs decidió quedarse en su casa para evitar alguna complicación y estalló en un grito tras la victoria de Estudiantes contra Racing. (fuente La Nación)