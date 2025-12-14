Lautaro Martínez brilló con asistencia y golazo en el triunfo del Inter

Lautaro Martínez fue la gran figura en la victoria del Inter de Milán ante Genoa, con una asistencia y un golazo que lo consolidan como máximo goleador de la Serie A y líder indiscutido del equipo nerazzurri.
Lautaro Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más determinantes del fútbol europeo en la victoria por 2 a 1 del Inter de Milán frente al Genoa, como visitante, por la 15ª fecha de la Serie A. El atacante argentino fue clave en ambos goles y resultó decisivo para que su equipo se afianzara en lo más alto de la tabla.
El conjunto nerazzurri se adelantó rápidamente en el marcador gracias a una jugada iniciada por el propio Martínez, quien luchó una pelota sobre la banda derecha y asistió a Yann Bisseck para el 1-0 parcial a los cinco minutos de juego. La acción reflejó el compromiso y la inteligencia táctica del capitán del Inter.
Desde ese momento, el equipo dirigido por Daniele De Rossi dominó el desarrollo del partido, controló el ritmo y mostró solidez colectiva, con Lautaro como principal referencia ofensiva y líder futbolístico.
Un gol de jerarquía para ampliar la ventaja
A los 37 minutos llegó el momento más destacado de la noche para Lautaro Martínez. Tras una habilitación precisa de Carlos Augusto, el delantero argentino protegió la pelota con el cuerpo, se deshizo de la marca y sacó un potente zurdazo dentro del área que se clavó en el arco rival para el 2-0.
La jugada sintetizó las virtudes del Toro: potencia, técnica, lectura del juego y eficacia frente al arco. Fue un gol de alto nivel que desató la ovación del público visitante y confirmó su extraordinario presente.
En el complemento, Genoa logró descontar por intermedio de Vitinha, quien eludió al arquero Yann Sommer antes de convertir. Sin embargo, el Inter supo resistir y cerró el encuentro con autoridad.
Números que respaldan un presente excepcional
Con esta actuación, Lautaro Martínez se afianzó como el máximo goleador de la Serie A, alcanzando los ocho tantos en el certamen. Además, acumula 12 goles y tres asistencias en 20 partidos oficiales con el Inter en la temporada, incluyendo cuatro conquistas en la UEFA Champions League.
El delantero argentino fue reemplazado a los 84 minutos, recibiendo el reconocimiento de sus compañeros, mientras que Valentín Carboni ingresó en el Genoa para disputar los minutos finales.
A estos registros se suman sus destacadas actuaciones con la selección argentina, donde también aportó goles y asistencias en las últimas fechas FIFA. En plena madurez futbolística, Lautaro continúa elevando su nivel y consolidándose como una pieza clave tanto en su club como en el combinado nacional.