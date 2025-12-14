Francia pidió posponer el acuerdo UE-Mercosur y tensó la negociación comercial

El acuerdo UE-Mercosur volvió a quedar en el centro del debate luego de que Francia solicitara postergar su firma prevista para el 20 de diciembre en Brasil, al considerar que no están garantizadas las salvaguardas para la agricultura europea.
El acuerdo UE-Mercosur atraviesa un nuevo obstáculo luego de que Francia solicitara formalmente aplazar su firma, prevista para el próximo 20 de diciembre en Brasil. El gobierno francés argumentó que, en su forma actual, el tratado no ofrece garantías suficientes para proteger a la agricultura europea, uno de los sectores más sensibles frente a la apertura comercial.
Según dieron a conocer, el pedido fue formulado este domingo por el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, quien sostuvo que “no se dan las condiciones” para que el Consejo de la Unión Europea autorice la firma del acuerdo en los plazos previstos. La declaración se produjo a pocos días de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, programada para el 18 y 19 de diciembre en Bruselas.
Según Lecornu, Francia necesita “elementos concretos, precisos y operativos” antes de emitir una posición definitiva, y reclamó que se continúe negociando para garantizar medidas de protección “legítimas” para el sector agrícola europeo.
Rechazo explícito del Gobierno francés
La postura francesa frente al acuerdo UE-Mercosur fue reforzada por otros miembros del gabinete. El ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, afirmó que “en su forma actual, el tratado no es aceptable”, mientras que la ministra de Agricultura, Annie Genevard, advirtió que un acuerdo que exponga a los agricultores franceses “no es posible”.
El Ejecutivo enfrenta una fuerte presión interna por parte de sindicatos agrarios y sectores políticos, que rechazan el tratado y cuestionan además la gestión gubernamental ante la dermatosis nodular contagiosa que afecta al ganado en distintas regiones del país.
En ese contexto, Francia reiteró que seguirá defendiendo “firmemente” sus intereses agrícolas, tanto en el marco del acuerdo con el Mercosur como en las futuras discusiones sobre la Política Agrícola Común (PAC) para el período presupuestario 2028-2034.
Impacto en la agenda europea y condiciones exigidas
La negativa francesa pone en duda el viaje que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía previsto realizar a Brasil para firmar el acuerdo UE-Mercosur. Si bien se espera que reciba el mandato de los líderes europeos, la falta de consenso podría retrasar la decisión.
Antes de la cumbre, el Parlamento Europeo votará medidas de salvaguardia destinadas a tranquilizar a los agricultores, especialmente en Francia. Entre las condiciones exigidas por París figuran una cláusula de protección “fuerte y eficaz”, la aplicación de normas de producción equivalentes a las europeas en los países socios y controles estrictos a las importaciones.
De aprobarse, el acuerdo crearía un mercado de 722 millones de habitantes y facilitaría exportaciones europeas de automóviles, maquinaria y vino, aunque también permitiría un mayor ingreso de carne, azúcar y aves de corral, productos considerados competencia desleal por el sector agrícola europeo. (Con información de TN)