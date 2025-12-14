“Muy orgullosa con los resultados”: el emotivo posteo en redes de la ganadora en Damas de la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Miranda Lescano Doce pasó de ser una revelación a una realidad de la natación en aguas abiertas tras el gran hito conseguido ayer en la Maratón Villa Urquiza-Paraná 2025, correspondiente a la 16º edición.

No solo fue un triunfo más para la nadadora de 13 años, perteneciente al semillero del Paraná Rowing Club (PRC), sino que se trató de la revalidación de lo transcurrido en la anterior edición, cuando tan solo tenía 12 años.

Es el segundo triunfo consecutivo para la nadadora, que se mostró enormemente feliz tras cruzar en el primer lugar en la categoría Damas este sábado en el río Paraná. Además, para destacar, también integró el top 5 de la clasificación general repleto de los paranaenses.

El emotivo posteo en sus redes sociales

En su cuenta de Instagram, la joven nadadora compartió su felicidad por el emotivo triunfo conseguido ayer: “Muy orgullosa con los resultados y muchas gracias a todos los que me fueron a alentar y verme que es lo que más me gusta”.

En diálogo con Elonce, apenas salió del agua, exclamó: “Siento muchísima alegría y que lo di todo. Estoy muy contenta. Fue una carrera muy dura y peor que la del año pasado. Estoy muy contenta”.

Miranda Lescano Doce en lo más alto del podio. Foto: Instagram de Miranda Lescano Doce.

“Ahora a meterle con todo y voy a meterle al Nacional de Cadetes”, cerró en sus declaraciones con el periodista Maxi Busti.

El aliento del Paraná Rowing Club

En sus redes, la institución paranaense exclamó “Una más” para hacerse eco del gran logro de la adolescente en la competencia acuática.

Pero, por si fuera poco, la institución compartió un video en las historias de Instagram en las que demostró que se siguió en vivo la transmisión de la competencia.

El Rowing tuvo una destacada actuación en el certamen. Foto: Instagram de Natación Paraná Rowing Club.

Allí se veían a varias nadadoras que iban a competir en San Juan con sus respectivos celulares mirando el minuto a minuto. La leyenda del video decía: “Entrenamos juntos, competimos juntos y crecemos juntos. La unión es nuestro mayor valor”.