 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná 16º edición

“Muy orgullosa con los resultados”: el emotivo posteo en redes de la ganadora en Damas de la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Con tan solo 13 años, Miranda Lescano Doce se convirtió en ganadora por segundo año consecutivo de la Maratón Villa Urquiza-Paraná. A horas de su gran performance, emitió un mensaje en sus redes sociales.

14 de Diciembre de 2025
Miranda Lescano Doce ganó en Damas.
Miranda Lescano Doce ganó en Damas. Foto: Aguas Abiertas Río Paraná.

REDACCIÓN ELONCE

Con tan solo 13 años, Miranda Lescano Doce se convirtió en ganadora por segundo año consecutivo de la Maratón Villa Urquiza-Paraná. A horas de su gran performance, emitió un mensaje en sus redes sociales.

Miranda Lescano Doce pasó de ser una revelación a una realidad de la natación en aguas abiertas tras el gran hito conseguido ayer en la Maratón Villa Urquiza-Paraná 2025, correspondiente a la 16º edición.

 

No solo fue un triunfo más para la nadadora de 13 años, perteneciente al semillero del Paraná Rowing Club (PRC), sino que se trató de la revalidación de lo transcurrido en la anterior edición, cuando tan solo tenía 12 años.

 

 

Es el segundo triunfo consecutivo para la nadadora, que se mostró enormemente feliz tras cruzar en el primer lugar en la categoría Damas este sábado en el río Paraná. Además, para destacar, también integró el top 5 de la clasificación general repleto de los paranaenses.

 

El emotivo posteo en sus redes sociales

 

En su cuenta de Instagram, la joven nadadora compartió su felicidad por el emotivo triunfo conseguido ayer: “Muy orgullosa con los resultados y muchas gracias a todos los que me fueron a alentar y verme que es lo que más me gusta”.

 

 

En diálogo con Elonce, apenas salió del agua, exclamó: “Siento muchísima alegría y que lo di todo. Estoy muy contenta. Fue una carrera muy dura y peor que la del año pasado. Estoy muy contenta”.

 

Miranda Lescano Doce en lo m&aacute;s alto del podio. Foto: Instagram de Miranda Lescano Doce.
Miranda Lescano Doce en lo más alto del podio. Foto: Instagram de Miranda Lescano Doce.

 

“Ahora a meterle con todo y voy a meterle al Nacional de Cadetes”, cerró en sus declaraciones con el periodista Maxi Busti.

 

El aliento del Paraná Rowing Club

 

En sus redes, la institución paranaense exclamó “Una más” para hacerse eco del gran logro de la adolescente en la competencia acuática.

 

Pero, por si fuera poco, la institución compartió un video en las historias de Instagram en las que demostró que se siguió en vivo la transmisión de la competencia.

 

El Rowing tuvo una destacada actuaci&oacute;n en el certamen. Foto: Instagram de Nataci&oacute;n Paran&aacute; Rowing Club.
El Rowing tuvo una destacada actuación en el certamen. Foto: Instagram de Natación Paraná Rowing Club.

 

Allí se veían a varias nadadoras que iban a competir en San Juan con sus respectivos celulares mirando el minuto a minuto. La leyenda del video decía: “Entrenamos juntos, competimos juntos y crecemos juntos. La unión es nuestro mayor valor”.

 

Así fue la 16º Edición de la Maratón acuática Villa Urquiza Paraná

Temas:

Miranda Lescano Doce Maratón Villa Urquiza-Paraná
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso