Paraná Conclusiones

Testimonios de los nadadores que participaron de la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná

Lorenzo Rizzi consiguió ganar la carrera de 21 kilómetros de la Maratón Villa Urquiza-Paraná este sábado, tras más de dos horas. Elonce dialogó con todos los protagonistas tras arribar a la meta.

13 de Diciembre de 2025
Testimonios.
Testimonios. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Lorenzo Rizzi consiguió ganar la carrera de 21 kilómetros de la Maratón Villa Urquiza-Paraná este sábado, tras más de dos horas. Elonce dialogó con todos los protagonistas tras arribar a la meta.

Este sábado culminó con gran éxito la 16º edición de la Maratón Villa Urquiza-Paraná, que contó con un amplio dominio de Lorenzo Rizzi, quien fue el que cruzó la meta en primer lugar tras más de dos horas en el río Paraná. Elonce dialogó con los nadadores al término de la competencia.

 

 

Marcos Petrucci tras el segundo lugar, aseguró: “Es un orgullo saber que a uno de mi equipo le fue bien. Le quiero dedicar este momento a mi familia y a mis hermanos”.

 

Marcos Petrucci. Foto: Elonce.
Santiago Boviez, por su parte, culminó en el tercer lugar y sostuvo: “Fue una linda carrera y mejor el resultado. Estoy muy contento de estar acá. Quiero agradecer a mi novia que sin ella no podría haber vuelto a nadar. Creo que de los últimos años, fue la de mayor nivel. Estoy muy contento”.

 

Santiago Boviez. Foto: Elonce.
Miranda Lescano Doce, que culminó primera entre las Damas, indicó: “Siento muchísima alegría y que lo di todo. Estoy muy contenta. Fue una carrera muy dura y peor que la del año pasado”.

 

Miranda Lescano Doce. Foto: Elonce.
Sobre su resultado en la quinta en la general, indicó: “Estoy muy contenta”. Agradeció su resultado a sus padres, al entrenador y a sus amigas.

 

 

“Ahora a meterle con todo y voy a meterle al Nacional de Cadetes”, prometió de cara al futuro.

 

Alexis Beade, de 37 años, enunció a Elonce tras el sexto lugar: “Quiero dedicar este momento a mi familia, a mi novia, a mi entrenador y a mi acompañante”.

 

Imagen de c&oacute;mo estaba el Balneario Municipal de Paran&aacute; al momento del arribo de los competidores. Foto: Elonce.
En séptimo lugar llegó Bianca Capdevila, que explicó: “Se salió muy fuerte, fue una linda experiencia para la primera vez nadando esta carrera”. También explicó que el factor mental fue lo más desgastante “porque cuando te empezas a cansar es complicado”.

 

Aureliz Camil Rodríguez Morales, de Puerto Rico y con tan solo 14 años, llegó por detrás y en el tercer lugar entre las Damas. “Me siento muy feliz, muy emocionada de haber terminado la carrera”, sostuvo. Además, detalló: “La parte más complicada fue llegar aquí, no floto tan bien como en el mar y había un montón de oleaje”.

Maratón Villa Urquiza Paraná
