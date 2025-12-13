Éxito de la Feria de Ilustración y Diseño en la Plaza Carbó de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Con la participación de 40 emprendedores, la feria se convirtió en un evento destacado de la ciudad, fomentando el arte local y la cultura emergente.
Este sábado, la Plaza Carbó de la ciudad de Paraná se transformó en un verdadero centro de creatividad con la celebración de la Feria de Ilustración y Diseño. En total, 40 emprendedores locales se dieron cita sobre la calle México para ofrecer sus productos artísticos y de diseño, entre los cuales se destacaron ilustraciones, stickers, pósters y otros objetos de diseño a precios accesibles. La feria, que estuvo abierta desde las 17:00 hasta las 22:00 horas, permitió a los visitantes disfrutar de una tarde agradable mientras apoyaban el arte y emprendimientos locales.
Fiorella, una de las organizadoras del evento, comentó sobre el éxito de la convocatoria: “Este año es la tercera edición y estamos muy contentos con la respuesta del público. La peatonal es el lugar ideal, con sombra, y la cantina que montamos nos ayuda a solventar los gastos, ya que los fondos recaudados también colaboran con una tesis sobre cine local”. La feria no solo fue una oportunidad para comprar productos únicos, sino también un espacio para promover el cine y la cultura en la ciudad.
Un espacio para vincular artistas y diseñadores locales
Por su parte, Exequiel Bella, otro de los organizadores, destacó la importancia de este evento para los diseñadores gráficos y editoriales emergentes: “Hace un mes y medio que estamos convocando a los artistas, y seleccionamos a los que participan. La idea es crear un espacio donde se puedan vincular y promover proyectos locales”.
Los productos que se ofrecieron en la feria fueron de diversa índole, desde stickers y pósters hasta objetos más elaborados como tazas y vasos, que si bien tienen un costo más alto, resultan perfectos como regalos para estas fiestas de fin de año.