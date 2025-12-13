Rige alerta amarilla por tormentas para Entre Ríos: qué zonas se verían afectadas y cuándo llegarían

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comunicó que rige alerta amarilla por tormentas para una zona específica de la provincia de Entre Ríos.

Específicamente, el organismo detalló que para el próximo lunes, por la madrugada, rige alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos: Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay.

El mapa de la alerta. Foto: SMN.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, comunicó el SMN.

Las lluvias arrancarán este domingo

El detalle del tiempo comunicó que el mal tiempo arrancará mañana desde las primeras horas de la mañana, con una probabilidad que irá en crecimiento a lo largo del día.

Por la mañana, habrá 20 grados y hacia la tarde, el termómetro llegará a los 30ºC. Anuncian probabilidad de tormentas aisladas y la posibilidad de ráfagas de viento del sector sur, que podrían llegar a 50 kilómetros por hora.

Foto: Archivo Elonce.

Las mismas condiciones se anticipan para el resto de la provincia, según se puede observar en el estudio de los radares de lluvia.

¿Cuándo vuelven las altas temperaturas?

“A partir del martes el viento rotará del sur al norte, favoreciendo un gradual ascenso de temperatura sobre todo el centro y norte de Argentina, superando ampliamente los 30 °C como valores máximos desde el norte de la Patagonia a partir del miércoles, y favoreciendo una situación de inestabilidad atmosférica -por el aporte de aire no sólo cálido, sino también húmedo- hacia el próximo fin de semana”, comunicó Mauricio Saldívar, de Meteored, anunciando el retorno del calor. De esta forma, Entre Ríos se vería incluida en el ingreso de esta masa de aire.