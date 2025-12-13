 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Departamento La Paz

Piedras Blancas: un adolescente resultó con graves heridas tras chocar un auto contra un árbol

Un joven perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol. El conductor sufrió una posible fractura de pelvis y fue trasladado a un hospital en Paraná.

13 de Diciembre de 2025
Así quedó el Fiat 600.
Así quedó el Fiat 600. Foto: P.E.R.

Un grave accidente de tránsito ocurrió el 13 de diciembre de 2025, alrededor de las 18:40 horas, en la localidad de Piedras Blancas, en la provincia de Entre Ríos. El incidente involucró a un vehículo Fiat 600 sin dominio colocado y sin seguro, que circulaba por la Ruta Provincial 7 en dirección Sur a Norte. El automóvil era conducido por Thiago Leonel Debinski, un joven de 16 años, quien iba acompañado por Valentino Sánchez (15 años) y Fabricio Schneider. Según la información proporcionada por la policía, el vehículo impactó contra un árbol tras perder el control al ingresar al campo del tío de Debinski, Rolando Daniel Debinski, de 54 años.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

El conductor del vehículo, Thiago Debinski, fue trasladado inmediatamente al Hospital de Hernandarias debido a las graves lesiones que presentaba, entre las cuales se sospecha una posible fractura de pelvis. En tanto, los dos acompañantes del joven sufrieron excoriaciones, aunque no revistieron gravedad en su estado de salud. La policía de la Comisaría de Piedras Blancas intervino en el lugar del hecho y notificó al fiscal en turno, quien ordenó la realización de los trámites legales correspondientes.

 

Temas:

Accidente Piedras Blancas Adolescente herido grave
