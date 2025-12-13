Robó prendas de un local y fue perseguido por el dueño del comercio

Un joven robó varias prendas de un local en calle Gualeguaychú y fue perseguido por el dueño del comercio, quien alertó a la policía. Fue detenido con la mercadería en su poder.
Un joven fue demorado en la noche del viernes 12 de diciembre de 2025 luego de sustraer prendas de vestir de un local comercial y ser perseguido por el propietario del negocio, quien advirtió la situación y dio aviso a las autoridades.
El hecho se registró alrededor de las 21:00 en la tienda de ropa “Ámbar”, ubicada sobre calle Gualeguaychú, cuando el comerciante detectó el hurto de varias prendas y salió tras el presunto autor. Durante la persecución, un funcionario policial que se encontraba franco de servicio logró interceptar y demorar al sospechoso.
Al momento de la intervención, el joven tenía en su poder cuatro bermudas de jean, cuyo valor total fue estimado en aproximadamente 150.000 pesos. La mercadería fue secuestrada en el lugar como parte del procedimiento.
Tras lo ocurrido, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación, que dispuso el traslado del detenido a la alcaldía en el marco de una causa por el delito de hurto. Asimismo, la autoridad judicial ordenó que las prendas recuperadas fueran restituidas al propietario del comercio.
Otro robo
Un robo ocurrido en la mañana del sábado 13 de diciembre de 2025 derivó en la detención de un hombre, luego de un operativo policial desplegado tras la denuncia de la víctima.
El hecho se registró en la intersección de calles Churruarín y Gobernador Crespo, donde una mujer denunció haber sido abordada por un masculino que le sustrajo una bolsa con alimentos y un teléfono celular, para luego darse a la fuga con dirección al barrio Lomas del Mirador II.
Tras recibir el aviso, personal policial inició un operativo de búsqueda en la zona y logró identificar al sospechoso. Al advertir la presencia de los efectivos, el individuo intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido en un predio usurpado.
Durante el procedimiento, los uniformados constataron que el hombre tenía en su poder el teléfono celular denunciado como robado, un Samsung A21 de color azul. Luego de su correcta identificación, se dio intervención a la fiscalía en turno.