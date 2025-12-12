Mostró un arma en redes, allanaron su casa, secuestraron cocaína y terminó detenido

Dos allanamientos se llevaron a cabo durante la tarde como resultado de una investigación desarrollada por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Las medidas se originaron a partir de tareas de ciberpatrullaje en redes sociales, donde los efectivos detectaron publicaciones realizadas desde una cuenta pública de Instagram perteneciente a un hombre que exhibía un arma de fuego.

A partir de esas observaciones, se inició una investigación que permitió reunir elementos suficientes para solicitar las órdenes judiciales correspondientes. Con autorización de la Justicia, los efectivos dieron inicio a los procedimientos en viviendas ubicadas en la localidad de Calabacilla, en el departamento Concordia.

Secuestro de estupefacientes y dinero

Los allanamientos arrojaron resultados positivos. Durante las diligencias, el personal policial secuestró un total de 78 envoltorios con clorhidrato de cocaína y un trozo de mayor tamaño de la misma sustancia, acondicionado en una bolsa de nylon. El pesaje total de la droga incautada fue de 60,9 gramos.

Además, se procedió al secuestro de la suma de 175.900 pesos argentinos, dos teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la causa, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia para su análisis y peritaje.

Detenciones y continuidad de la causa

Como resultado de los procedimientos, quedaron detenidos dos hombres, ambos de 25 años de edad, imputados por el supuesto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Los aprehendidos fueron trasladados a dependencias policiales, donde permanecieron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Desde la fuerza destacaron la importancia de las tareas de investigación digital y el trabajo articulado entre las áreas operativas y judiciales, al tiempo que reafirmaron el compromiso en la lucha contra el narcomenudeo y la prevención del delito.