Defensoría de los Derechos de las Personas Mayores: Los candidatos contaron sus proyectos

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria Especial, el Concejo Deliberante de Paraná llevó adelante este viernes las entrevistas personales a los postulantes para cubrir el cargo de defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores.

En la oportunidad, expusieron sus propuestas ante los ediles siete candidatos: Abelardo Espindola, Fernando Veiga, Jésica Correa, Marta Rodríguez, Eliana Fazzari, Ayelén Lambert y Marcia López.

El tiempo máximo para cada presentación fue de 10 minutos, para luego dar paso a las preguntas formuladas por las y los concejales presentes.

"Quiero resaltar lo que fue la convocatoria en general, con un trabajo de visibilización que permitió que se presenten en total 17 postulantes para los diferentes cargos concursados", señaló el viceintendente y presidente del Concejo Deliberante de Paraná, David Cáceres.

En este sentido, remarcó el trabajo de la Comisión de Enlace, integrada por los concejales Máximo Miguez, Emiliano Gómez Tutau y Pablo Donadío, "quienes analizaron cada una de las presentaciones para que toda la documentación esté en orden, información que luego se compartió con cada uno de los concejales".

"Quedamos muy sorprendidos con la pasión y vocación de servicio que transmitieron en sus exposiciones", describió el presidente del Concejo Deliberante, quien finalmente consideró: "Fueron dos jornadas muy fructíferas, ahora depende de los concejales reunir los consensos para definir quiénes van a ocupar los tres cargos vacantes en la Defensoría del Pueblo. Confío en que se van a conseguir los votos necesarios, ya que vimos un gran nivel en las postulaciones".

Tras la etapa de entrevistas, el Concejo Deliberante fue convocado a una Sesión Especial el 18 de diciembre, a las 9, destinada a tratar la designación del defensor/a del Pueblo, defensor/a Adjunto/a y del defensor/a de los Derechos de las Personas Mayores

En caso de haber acuerdo para la votación de los cargos concursados y llegar a la mayoría especial de 2/3 (10 concejales), el 19 de diciembre a las 9, se realizará la Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de quienes resulten electos.