Iniciaron las entrevistas a candidatos a cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo de Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná realizó entrevistas a candidatos a cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo. Cada postulante contó sus propuestas.

11 de Diciembre de 2025
Entrevistas a candidatos a la Defensoría del Pueblo de Paraná
Entrevistas a candidatos a la Defensoría del Pueblo de Paraná

El Concejo Deliberante de Paraná realizó entrevistas a candidatos a cubrir cargos en la Defensoría del Pueblo. Cada postulante contó sus propuestas.

El Concejo Deliberante de Paraná realizó este jueves una Sesión Ordinaria Especial para llevar a cabo las entrevistas personales a los postulantes para cubrir los cargos de defensor del Pueblo y defensor Adjunto.

 

Durante la jornada, expusieron para ambos cargos: José Menghi, Fernando Veiga, Javier Paniagua, Fabián Rojkyn, Cecilia Pautaso y Luciana Etchemendigaray. Mientras que Graciela Viva y Lisandro Amavet lo hicieron solamente para defensor del Pueblo.

 

Cada postulante contó frente a los ediles sus planes y propuestas para el cargo al que concursa. El tiempo máximo fue de 10 minutos, y de 20 minutos para quienes se postulan a más de un puesto. Finalizadas las exposiciones, las y los concejales formularon las preguntas, relacionadas al proyecto presentado.

 

Este viernes, desde las 9, se llevarán adelante las exposiciones de quienes se presentan para defensor de los Derechos de las Personas Mayores, ellos son: Abelardo Espindola, Fernando Veiga, Jésica Correa, Marta Rodríguez, Eliana Fazzari, Ayelén Lambert y Marcia López.

 

Continuidad del proceso

 

Tras la etapa de entrevistas, el Concejo Deliberante fue convocado a una Sesión Especial el 18 de diciembre, a las 9, destinada a tratar la designación del defensor del Pueblo, defensor Adjunto y del defensor de los Derechos de las Personas Mayores

 

Finalmente, el 19 de diciembre a las 9, se realizará la Sesión Especial para la toma de juramento y puesta en funciones de quienes resulten electos.

Defensoría del Pueblo de Paraná entrevistas candidatos
