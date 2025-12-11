Presunto caso de sarampión en Nogoyá: Relevaron 96 viviendas e instan a completar esquemas de vacunación

El Hospital San Blas de Nogoyá activó el protocolo sanitario establecido para casos sospechosos de sarampión, tras detectar una situación que motivó medidas inmediatas de prevención en la comunidad. Según confirmaron desde la institución, se dispuso un operativo de control y bloqueo domiciliario, junto con acciones coordinadas con el municipio.

Al respecto, el Dr. Eduardo Elías, director del hospital, brindó detalles sobre la situación y explicó a Elonce los protocolos que se están siguiendo y las medidas preventivas adoptadas ante la posible propagación de la enfermedad.

En primer lugar, aclaró que el caso aún no está confirmado. "Es un presunto caso, no hay nada certificado aún. Las muestras tienen un tiempo determinado para poder extraerlas y procesarlas", comentó el profesional. Explicó que, si bien el diagnóstico no ha sido ratificado, se están tomando todas las medidas correspondientes para evitar que el sarampión se propague.

Indicó que el equipo del hospital trabajó en conjunto con el municipio para realizar un aislamiento preventivo. "Estuvimos en el domicilio de esta familia y ya hemos trabajado en consonancia con el municipio para el aislamiento. Este jueves estuvimos trabajando en 96 casas, en cinco manzanas de alrededor de la casa en cuestión y encontramos unas 191 personas registradas, pero unas nueve tenían los carnets de vacunación incompletos", indicó el Dr. Elías. A raíz de esto, se propuso la vacunación a las personas que no estaban al día con los esquemas.

El protocolo establecido cuando hay un caso sospechoso implica el aislamiento de las personas que hayan tenido contacto estrecho con esa persona. "Lo que hacemos es un aislamiento de las personas que viven en la casa. En este caso, el protocolo se aplica por unos 7 días", señaló el director. Además, destacó que el municipio se encarga de garantizar el sostén alimentario y la parte social del aislamiento.

El caso que desató la alerta involucra a un niño de 13 meses. Según informó el Dr. Elías, los síntomas que alertaron a los profesionales fueron "fiebre, un leve exantema cutáneo y goteo nasal común, decaimiento, que son síntomas compatibles con sarampión, y no mucho más que eso ", relató.

Recomendaciones para la población

El Dr. Elías aprovechó la oportunidad para brindar recomendaciones a la comunidad. "Lo que no tenemos que hacer es automedicarnos. Obviamente que estamos en un momento especial en ese sentido, por lo tanto, si hay una recomendación sanitaria, lo más importante es consultar a los profesionales", aconsejó.

El director subrayó que, si bien muchos casos sospechosos han sido descartados, también hay presentaciones atípicas de la enfermedad. Por lo tanto, insistió en la necesidad de una consulta médica rápida. "Lo ideal es que esto sea reconocido por el médico, por el pediatra, y si considera que es compatible con sarampión, se generará la alerta correspondiente", dijo.

También aclaró que una vez que se activa el protocolo, como ocurrió en Nogoyá y en otras localidades de la provincia, se siguen todos los pasos establecidos por el Ministerio de Salud. "Se activan todos los protocolos de prevención porque ya hay una normativa provincial a través del Ministerio de Salud y también la normativa nacional", explicó.

La importancia de la vacunación

Una de las recomendaciones clave que el Dr. Elías transmitió es la importancia de la vacunación para prevenir el sarampión. "Sabemos muy bien que esto se está dando por la ausencia de la vacuna y si la vacuna no está, la posibilidad de que aparezca el sarampión está, y sabemos que tiene un alto índice de contagio", destacó.

El director del hospital fue firme en su postura sobre la necesidad de mantener el calendario de vacunación al día. "La vacuna siempre debe estar presente. El programa de vacunación en Argentina es muy bueno, muy amplio, y siempre ha sido un orgullo", aseguró.

Finalmente, enfatizó que el cumplimiento del calendario de vacunación es crucial para evitar riesgos de enfermedades como el sarampión. "Con el carnet de vacunación y el programa de vacunación en Argentina, estamos evitando riesgos, y debemos sostenerlo", concluyó. Elonce.com