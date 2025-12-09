Equipos de Salud realizaron un operativo en Santa Elena tras caso confirmado de sarampión

Durante la jornada de este lunes, un equipo interinstitucional de Salud continuó las acciones de control ante la reciente confirmación de un caso de sarampión en la localidad de Santa Elena, en el departamento La Paz.

Las medidas incluyen la visita domiciliaria de los posibles contactos; el monitoreo de vacunación de los residentes y acciones de vacunación de bloqueo, así como la investigación de la fuente de infección.

La jefa del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Mónica Ilardo, precisó que durante la jornada del lunes se trabajó junto a equipos del Hospital Regional, el Centro Pediátrico y el Centro de Salud Nueva Esperanza de Santa Elena, comprendidos por agentes sanitarios, vacunadores y bioquímicos; mientras que desde el nivel central asistió a la localidad un equipo de la Dirección General de Epidemiología (del área de Vigilancia, de la Residencia de Epidemiología y de la División Inmunizaciones).

En principio, se repasaron los lineamientos en cuanto a que se debe sospechar la presencia de sarampión ante fiebre y exantema, así como la importancia de notificarlo de inmediato y comenzar las acciones de control (principalmente: examinar carné de vacunación para completar esquemas y la búsqueda de todos los contactos).

Luego, el personal visitó a todos los contactos identificados en búsqueda de nuevos casos sospechosos. Asimismo, se realizó una retrospectiva mediante el análisis de los registros de consultorio y de la guardia del día en que el paciente confirmado asistió al Centro Pediátrico de Santa Elena. Con esta información, los equipos de salud se comunican con todos los que han podido estar en contacto, a quienes se les hará seguimiento por 28 días. Además, se tomarán muestras a todos los que consultaron con fiebre y algún tipo de brotado y se hará el diagnóstico diferencial a quienes hayan presentado síntomas en la última semana.

Finalmente, Ilardo hizo especial hincapié en la necesidad de que toda la comunidad complete su esquema de vacunación, (hay dosis disponibles en todos los vacunatorios públicos). Esta enfermedad es muy contagiosa y los grupos poblacionales en mayor riesgo son las embarazadas, los niños menores de un año y los pacientes inmunocomprometidos.

Prevención

Todas las personas desde el año de vida deben tener esquema de vacunación completo contra el sarampión y la rubéola, según Calendario Nacional de Vacunación: De 12 meses a 4 años, deben acreditar una dosis de vacuna triple viral; los mayores de 5 años, adolescentes y personas adultas deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra sarampión y rubéola aplicadas. Asimismo, todo el personal de salud que trabaja en el nivel asistencial debe acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión.

Por su parte, ante un caso sospechoso, se debe disponer el aislamiento respiratorio del paciente hasta los siete días siguientes del inicio del exantema para evitar contagios. También se debe evitar su circulación en transportes públicos o dentro de las instituciones.

En cuanto al entorno del caso, el protocolo sanitario consiste en la búsqueda activa de contactos para identificar los susceptibles (menores de un año, personas con vacunación incompleta o sin vacunación); y la vacunación a aquellos contactos que no cumplan con las dosis indicadas por el calendario.