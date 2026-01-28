Entrerriano veterano de Malvinas hizo cumbre en el Aconcagua junto a excombatientes británicos

Un veterano de guerra entrerriano llevó la bandera de Entre Ríos hasta lo más alto del Aconcagua en una experiencia inédita que unió a excombatientes argentinos y británicos bajo un mensaje común: la paz y la atención médica permanente para los veteranos de guerra de todo el mundo.

La travesía, denominada “Aconcagua - Cumbre por la Paz”, se desarrolló entre el 5 y el 20 de enero de 2026 y contó con la participación de Omar Godoy, integrante del Centro de Veteranos de Guerra de Paraná, quien representó a la ciudad en esta expedición de alto valor simbólico y humano.

Desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, su presidente, Oscar Eguía, destacó que el proyecto no estuvo exento de críticas, especialmente por el encuentro entre excombatientes de ambos países. Sin embargo, remarcó que el objetivo nunca fue político ni vinculado a una disputa bélica, sino estrictamente altruista. “No se trata de Malvinas, se trata del mundo. Se trata de la paz y de la atención médica de todos los que combatieron, combaten y combatirán”, señaló.

Omar Godoy, veterano de guerra de Malvinas (foto Elonce)

Godoy, de 66 años, hizo cumbre a 6.962 metros de altura y subrayó que la preparación física fue clave para cumplir el objetivo. “Estoy ligado al deporte desde 1974, pero igual tuve que prepararme especialmente. La cordillera no es fácil, los años pasan, y hay que entrenar”, explicó al mencionar que su preparación se desarrolló en Vallecito, en Mendoza, que es la puerta del Parque Nacional Cordón del Plata.

Además del desafío deportivo, el veterano resaltó el fuerte impacto emocional del intercambio con excombatientes británicos. “La patria estuvo muy presente. Nos movilizaban principalmente las ganas de hacer cumbre y, sobre todo, el deseo de compartir todo lo que nos mueve como veteranos de la Guerra de Malvinas. Esta unión, este entrecruzamiento de ideas con los veteranos británicos que vinieron al país, nos dejó realmente asombrados a muchos de los que participamos de la expedición, porque nunca imaginamos que se fueran a generar esos lazos. Fue algo muy profundo y serio”, valoró.

“Fue una experiencia muy linda. Compartimos charlas, mates, música, historias. Fue un trato de amistad. Nunca pensé que se iban a generar esos lazos”, completó Emerio Peltzer, del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná.

Veteranos entrerrianos y británicos (foto Cumbre por la Paz 2026)

El encuentro se dio principalmente en el campamento base Confluencia, donde ambos grupos coincidieron durante varios días. Allí compartieron vivencias, recuerdos de la guerra y reflexiones profundas sobre el paso del tiempo, las heridas que deja un conflicto bélico y el rol de los soldados, muchas veces olvidados una vez finalizadas las guerras.

“Ellos son soldados igual que nosotros. Sufrieron igual, lloran igual. Los gobiernos promueven los conflictos, los soldados los pelean y después son olvidados. Esto pasa en todo el mundo”, reflexionó Eguía.

Desde el Centro de Veteranos de Paraná remarcaron que fue la única institución del país presente en esta cumbre y destacaron la participación de referentes de la Brigada Militar Británica y Geoffrey Cardozo, el militar británico que impulsó -junto a Cruz Roja y el mendocino Julio Aro- en la identificación de soldados argentinos caídos en Malvinas. “Gracias a ese trabajo, hoy más de 250 familias pueden saber dónde están sus seres queridos, pero falta identificar a cinco soldados, por lo cual, la tarea no está concluída”, señaló Eguía.

La experiencia dejó una huella profunda en los participantes y abrió un espacio de reflexión que trasciende fronteras y viejas disputas. “Sabemos que la paz del mundo es una metáfora, pero el mensaje de unión entre quienes estuvieron enfrentados hace más de 40 años, hoy, fueron hermanados en un proyecto diferente”, concluyeron.