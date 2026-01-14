La bandera entrerriana flameó en el ascenso de veteranos de Malvinas al Aconcagua

El atleta y veterano de la Guerra de Malvinas, Omar Godoy, participa de la travesía denominada “Aconcagua – Cumbre por la Paz”, una iniciativa que reúne a excombatientes argentinos y británicos con el objetivo de promover el diálogo, la reconciliación y el cuidado integral de la salud de quienes atravesaron conflictos bélicos.

En el marco de la expedición, la bandera de la provincia de Entre Ríos fue desplegada en el campamento base Plaza de Mulas, uno de los puntos clave del ascenso a la montaña más alta de América. Plaza de Mulas se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar y constituye el primer campamento base al que arriban los montañistas tras pasar por Confluencia, ubicado a 3.300 metros.

La bandera entrerriana flamea en manos de Omar Godoy (foto Elonce)

Godoy explicó que la travesía presentó importantes dificultades climáticas. “Hemos quedado solo cuatro veteranos en la travesía, de los nueve argentinos que participaban. Ha nevado muchísimo estos días, pero mañana intentaremos ir a una base llamada Canadá”, relató en diálogo con Elonce. El campamento Canadá se encuentra a 5.050 metros de altura y es el primer campamento de altura al que se accede tras la aclimatación en Plaza de Mulas.

Encuentro entre veteranos argentinos y británicos

En las últimas horas se concretó el encuentro entre los veteranos argentinos y británicos que forman parte de la iniciativa “Aconcagua – Cumbre por la Paz”. El momento fue considerado clave dentro de la expedición, ya que permitió el reencuentro de excombatientes de ambos países que, más de cuatro décadas atrás, estuvieron enfrentados en el conflicto bélico de Malvinas.

(foto Cumbre por la Paz 2026)

Las imágenes registradas mostraron un clima de respeto y convivencia, con saludos, charlas compartidas y gestos que reflejaron el espíritu del proyecto. El encuentro se desarrolló en la antesala del inicio formal del ascenso y formó parte de una serie de actividades pensadas para fortalecer el vínculo entre los participantes antes de internarse en la montaña.

La comitiva argentina está integrada por los Veteranos de Guerra de Malvinas Oscar Barrios, Omar Rubén Godoy, Julio César Peñalba, José Luis Ameri, Horacio Javier Nuñez, Ricardo Vicente Pannunzio, Ricardo Ezequiel González, Ezequiel González (su hijo), y el veterano de guerra santafesino, Fernando Torres. Cuentan con el apoyo de un equipo de soporte.

Por su parte, la patrulla de veteranos británicos que escala el Aconcagua está conformada por Chris Jackson (2nd Battalion Parachute a regiment), Will Kevans (Welsh Guards), Stephen Crowsley (7th Gurkhas) y Gary Fortuin (9 Parachute Squadron Royal Engineers).

Cumbre por la Paz (foto Mdzol)

Cumbre por la Paz (foto Mdzol)

Más allá del desafío físico y logístico que implica el ascenso al Aconcagua, la iniciativa pone el foco en el encuentro humano y en la construcción de un mensaje común entre quienes vivieron la guerra en primera persona. El hecho de verse, reconocerse y avanzar juntos se convirtió en una señal concreta del objetivo que persigue el proyecto: transformar una historia de conflicto en un mensaje de paz.

Con esta experiencia, veteranos argentinos y británicos avanzan en un paso significativo que busca transformar una historia de conflicto en un mensaje de paz, con el Aconcagua como escenario y la memoria, el respeto y el diálogo como ejes centrales.