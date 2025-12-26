Entrerriano veterano de Malvinas participará de la travesía “Aconcagua-Cumbre por la Paz”

El atleta y veterano de Malvinas, Omar Godoy, representará a sus pares de la provincia de Entre Ríos en la travesía denominada “Aconcagua-Cumbre por la Paz”, que se desarrollará entre el 5 y el 20 de enero de 2026. La iniciativa reunirá a veteranos argentinos y británicos con el objetivo de promover el diálogo, la reconciliación y la salud integral de quienes participaron en conflictos bélicos.

Durante la expedición, la bandera de la provincia de Entre Ríos será desplegada junto al pabellón nacional argentino en la cima del Aconcagua, el pico más alto de América, como símbolo de paz. De la travesía también participarán veteranos británicos, lo que otorga a la gesta un fuerte significado humanitario e internacional.

Omar Godoy, atleta y veterano de Malvinas (foto Elonce)

En diálogo con Elonce, Godoy relató cómo se gestó su participación. “En mayo y junio de este año me convocaron a participar de esta gesta, llamada Aconcagua – Cumbre por la Paz, una misión humanitaria por la paz y la salud de los veteranos de guerra del mundo”, explicó. En ese marco, agregó: “Me comprometí con la causa y a Oscar Eguía, quien me acompaña porque es muy hábil en la tarea de concretar cosas”.

El veterano entrerriano remarcó las exigencias del desafío. “El Aconcagua es la elevación más importante de América, con 6.952 metros, y no es nada fácil”, sostuvo. Sobre su preparación física, señaló: “Siempre competí en duatlón, atletismo y demás competencias, con lo cual la parte física no viene muy dañada, pese a que ya estoy la secuela de la juventud”, dijo con humor.

Sobre el proceso de aclimatación previo a la expedición

Godoy detalló además el proceso de aclimatación previo a la expedición. “A partir de este compromiso comencé la aclimatación y en octubre estuve ocho días en Vallecito, en Mendoza, que es la puerta del Parque Nacional Cordón del Plata, con ascensos a un cerro de 4.300 metros”, indicó. También recordó que “en noviembre estuvimos otra semana en la zona, donde enfrentamos un clima hostil por nevadas intensas, lluvias y vientos, que no nos permitieron completar el escalamiento del Cordón del Plata”.

Según precisó, durante los entrenamientos “anduvimos días y días pisando nieve, con aclimatación y altura superior a los 5.200 metros, junto a un instructor y guía en alta montaña, que también es suboficial de la Fuerza Aérea”. En cuanto a su estado de salud, afirmó: “Los controles físicos me dan bastante bien y estoy tranquilo”.

El apoyo social fue otro aspecto destacado por el deportista. “El apoyo de la gente es muy importante y con esa fuerza intentaré lograrlo”, expresó.

Por su parte, el presidente del Centro de Veteranos de Malvinas de Paraná, Oscar Eguía, explicó el significado colectivo de la expedición. “Significa demasiado porque todos los países olvidan a sus veteranos, no solo en Argentina”, señaló. Y añadió: “Esta empresa es importante porque son 11 comandos argentinos, la elite del soldado argentino, y cinco soldados escoceses. Todos se enfrentaron en Malvinas, pero hoy los une un destino altruista, por la paz en el mundo y la salud de los veteranos”.

Eguía también se refirió a las dificultades del desafío. “Ojalá logren conquistar el Aconcagua porque la montaña es la que decide, no el estado físico”, afirmó. Además, remarcó que “otro desafío es la edad, porque son personas de entre 65 y 75 años, con lo cual no es fácil, pero están muy bien entrenados”. “La entereza los ayudará a lograr el desafío porque el fin es lo importante”, concluyó.

Durante la travesía, el grupo llevará la bandera nacional que flameaba en el Monumento a la Bandera de Rosario, entregada por el intendente Pablo Javkin; la bandera de la provincia de Entre Ríos, entregada por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y un banderín del intendente de San Benito, Ariel Voeffray.