Culminó el arreglo de cañerías en zona este y oeste de Paraná: el agua regresa paulatinamente a los hogares

Gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde y durante la noche,  se irá restableciendo el servicio en dos sectores de la ciudad afectados durante el avance de trabajos de arreglos y mantenimiento.

28 de Enero de 2026
Personal municipal ejecuta tareas de mantenimiento en cañerías de agua potable en distintos puntos de Paraná que generaron inconvenientes temporales en el suministro en varios barrios de la ciudad.

 

 

Según se informó a Elonce, gradual y progresivamente, a lo largo de la tarde y durante la noche, se irá restableciendo el servicio en dos sectores de la ciudad afectados durante el avance de trabajos de arreglos y mantenimiento.

 

 

En la zona este se pudieron registrar algunos casos de baja presión o falta de suministro entre calles Artigas, Mihura, Almafuerte y Lisandro de la Torre; mientras que en el oeste, en los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y Anacleto Medina.

 

Los frentes de trabajos simultáneos fueron ejecutados por personal municipal, desde las primeras horas de la mañana, en avenida Pedro Zanni y Bernardo O'Higgins, y en calles El Resero entre Clark y Burmeister.

Temas:

agua agua potable cañerías
