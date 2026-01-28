Preocupa el aumento de una enfermedad viral grave en gatos: de qué se trata

Veterinarios alertaron por el aumento de una enfermedad viral grave en gatos, remarcaron la importancia de la vacunación y pidieron extremar cuidados e higiene para prevenir contagios.
En las primeras semanas del año se encendieron las alertas en distintos puntos de América Latina por el aumento de casos de panleucopenia felina, una enfermedad viral altamente contagiosa que puede tener una evolución rápida y grave.
En Argentina, el tema generó preocupación entre tutores y veterinarios por el impacto que puede tener incluso en gatos que viven puertas adentro, si no cuentan con la vacunación al día y medidas de higiene básicas.
“La panleucopenia felina es una enfermedad causada por el parvovirus felino, muy similar al parvovirus que afecta a los perros”, explicó al respecto la médica veterinaria Tamara Silva (MP 4016) del Centro de Salud Animal de Río Tercero. Aun así recalcó que se tratan de patologías diferentes y que panleucopenia felina no puede trasmitirse de gatos a perros.
Los signos clínicos más frecuentes son principalmente gastrointestinales. Entre ellos se destacan diarreas severas, que pueden presentarse con sangre. Además, se puede presentar como síntomas deshidratación, fiebre, decaimiento y anorexia
Este virus provoca una fuerte disminución de las defensas, ya que reduce de manera marcada los glóbulos blancos, dejando al animal expuesto a otras infecciones.
Según advirtió Silva, esta enfermedad puede causar la muerte en gatitos cachorros no vacunados, aunque también puede afectar a gatos adultos.
“También puede afectar a gatos que viven adentro de los departamentos. Los síntomas van a ser más leves porque se supone que tiene un sistema inmunológico más desarrollado”, aclaró a ElDoce.
Cómo se contagia
Por otro lado, la especialista destacó que la principal fuente de contaminación es fecal oral. Es decir que un gato enfermo expulsa el virus en las heces o la orina y otro sano lo contrae mediante la olfacción. Aun así aclaró que el virus también puede ser eliminado mediante la orina y el vómito.
Otra forma de contagio es transplacentaria. Esto significa que una gata embarazada puede pasarle la enfermedad al feto. Por último, Silva afirmó que también existe una forma de contagio indirecta. “Las personas entramos como portantes, podemos llevar el virus en la ropa, las manos o los zapatos y si tocamos a un paciente que está enfermo”.
Cómo proteger a tu mascota
A pesar de la gravedad del cuadro, hay una buena noticia. “La panleucopenia felina se puede prevenir mediante la vacunación”, remarcó la veterinaria. La herramienta fundamental es la vacuna triple viral felina, que forma parte del plan sanitario básico de los gatos.
Desde el ámbito veterinario recomiendan vacunar a tiempo, mantener controles periódicos y consultar de inmediato ante la aparición de síntomas compatibles ya que la atención temprana puede marcar la diferencia.