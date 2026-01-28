Aumentaron los casos de alacranismo en Entre Ríos durante 2025

Entre Ríos registró un aumento en los casos de alacranismo durante 2025, al alcanzar las 340 notificaciones, frente a las 291 reportadas en 2024. Esto representa una tasa de incidencia de 27,8 casos cada 100.000 habitantes, superando la media nacional, que se ubicó en 22,4.

Si bien la provincia no se encuentra entre las jurisdicciones con mayor cantidad de casos a nivel país, el crecimiento interanual encendió señales de alerta en el sistema sanitario, especialmente por tratarse de un evento prevenible mediante medidas de control ambiental y conductas de cuidado en los hogares.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, el aumento refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica y las acciones preventivas, particularmente en zonas rurales y en aquellos ámbitos donde los alacranes suelen refugiarse con mayor frecuencia.

Situación nacional y comportamiento regional

A nivel nacional, durante el mismo período se notificaron 8.933 casos de alacranismo, lo que representa una disminución del 6% respecto de 2024, cuando se habían registrado 9.422 episodios. A pesar de esta baja general, la distribución de los casos fue desigual entre las distintas regiones del país.

El 97% de las notificaciones se concentró en las regiones del NOA y Centro, que acumularon el 55,4% y el 41,5% del total, respectivamente. Córdoba encabezó el ranking con 2.936 casos y una tasa de 87,5 por cada 100.000 habitantes, seguida por Tucumán, que registró 2.875 casos y la tasa más alta del país: 192,6.

Entre Ríos

Dentro de la región Centro, además de Entre Ríos, Santa Fe reportó 369 casos con una tasa de 11,8, mientras que Buenos Aires notificó 38 casos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 28. En conjunto, la región sumó 3.711 casos, con una tasa de 14,4 por cada 100.000 habitantes.

En contraste, las regiones de Cuyo, NEA y Sur presentaron tasas considerablemente más bajas. El NOA, en cambio, concentró 4.950 casos y una tasa regional de 99,5, con valores elevados también en La Rioja, Salta, Jujuy y Catamarca.

Aunque Entre Ríos se mantiene lejos de los niveles críticos observados en otras provincias, el incremento de los casos de alacranismo refuerza la importancia de la prevención y la concientización, especialmente durante los meses de verano. La Dirección de Epidemiología continúa con el monitoreo permanente y la difusión de recomendaciones para reducir el riesgo en la población.