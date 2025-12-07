La familia que cruzó medio país con sarampión tuvo al menos 98 contactos estrechos e investigan otros 54

Una familia originaria de San Javier, Uruguay, que viajó por Argentina con síntomas de sarampión durante casi 72 horas en tres ómnibus de larga distancia, ha provocado una creciente alerta sanitaria en varias provincias del país. El grupo, compuesto por cinco personas, recorrió al menos ocho jurisdicciones entre el 14 y 16 de noviembre, y sus trayectos incluyeron paradas en distintas terminales, lo que amplifica las posibilidades de un brote en el país. Hasta el momento, ya se identificaron al menos 98 personas como contactos estrechos, además de estar en investigación otras 54, lo que resalta la magnitud del posible brote.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación, las autoridades están monitoreando la situación de cerca, dado que los contactos identificados residen en al menos siete distritos de Argentina.

Entre los afectados se encuentran residentes de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y otras provincias. La lista de los contactos fue proporcionada por las empresas de ómnibus que usaron los infectados, aunque el seguimiento se complica por la falta de datos específicos, como teléfonos o direcciones de contacto de los pasajeros. A pesar de la dificultad, las provincias continúan con el rastreo y la vacunación de aquellos que lo necesiten, mientras no se registran casos sintomáticos por el momento.

Foto: Archivo.

Investigaciones sobre la aparición de nuevos casos de sarampión

El Ministerio de Salud también emitió una alerta epidemiológica por un caso reciente de sarampión en un menor de 2 años en Santa Elena, Entre Ríos, que pudo haber estado en contacto con los viajeros infectados. El caso del niño podría estar relacionado con los desplazamientos de la familia uruguaya. Las autoridades informaron que, ante cualquier síntoma como fiebre alta, manchas rojas en la piel, o secreción nasal, es esencial acudir al sistema de salud de inmediato para realizar pruebas diagnósticas y empezar con las medidas preventivas.

Foto: Archivo.

A su vez, la interrupción de la transmisión endémica del sarampión en Argentina desde 2000 está bajo amenaza, lo que podría afectar la certificación regional del país. Desde que los brotes comenzaron a aumentar a partir de 2022, las autoridades están intensificando los esfuerzos para evitar una crisis más grave.

Según los informes, los casos de sarampión en Argentina están relacionados principalmente con viajeros no vacunados, lo que subraya la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, especialmente frente al regreso de esta enfermedad a nivel global. (Con información de La Nación)