Gran evento de patín artístico en el club Universitario de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
El club Universitario de Paraná retomó el evento de patín artístico tras dos años y medio, con la participación de 50 niñas que deslumbraron a familiares y público.
Este domingo, el club Universitario de Paraná fue escenario de un evento muy esperado en la comunidad: la presentación de las jóvenes patinadoras que forman parte del club.
"Estamos en el club Universitario, a punto de comenzar el evento de patín artístico, que hace dos años y medio retomamos. Estamos contentos con la nueva comisión directiva, con Leonardo Acosta y todos los que nos están ayudando siempre", señaló una de las organizadoras del evento. Este evento no solo reunió a los padres y familiares de las niñas, sino que también sirvió como un punto de encuentro para los amantes del patín en la ciudad.
50 niñas deslumbraron al público con su talento
La institución paranaense cuenta con dos grupos en la categoría inicial y precompetencia, y en total, son 50 las niñas que asisten al club para desarrollar sus habilidades sobre los patines. "Es un año más cerrando junto a todas mis niñas. Hay familiares que vinieron a verlas así que están contentas", compartió emocionada una de las entrenadoras.
El evento, que se llevó a cabo con una temática muy especial, presentó un viaje por distintos países del mundo. Las niñas patinaron y representaron naciones como México, España, Grecia, Arabia y Brasil, llevando al público a recorrer el mundo sin salir del club. "Vamos a interpretar un viaje al mundo sobre ruedas, y esta noche nos trasladamos a distintos países del mundo", afirmó una de las profesoras.
El sueño hecho realidad para las pequeñas patinadoras
Aldana Cuello, otra de las profesoras, expresó la emoción del momento: "Estamos muy felices, es un momento con el que sueñan todas las nenas. Nosotras como patinadoras lo tuvimos en su momento y ahora estamos detrás acompañando desde nuestro lugar". Para muchas de las niñas, este evento representó un logro muy esperado y un sueño cumplido, al igual que para las entrenadoras, quienes reviven con cada presentación lo que alguna vez ellas mismas vivieron sobre el escenario.