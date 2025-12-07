Beto Casella le dedicó un emotivo mensaje a Edith Hermida tras anunciar su salida de Bendita

El conductor se despide del ciclo de El Nueve tras 20 años al frente del programa, dejando el desafío de la conducción a Edith Hermida.
Tras 20 años de éxitos al frente de Bendita, Beto Casella anunció su salida del ciclo de El Nueve, lo que sorprendió tanto a la audiencia como a su compañera Edith Hermida. La noticia de su partida dejó claro el profundo vínculo personal y profesional que ambos comparten. En su último mensaje dirigido a Hermida, grabado para el programa Qué Tupé de Eltrece Streams, Casella expresó: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi 20 años al lado tuyo. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”, palabras que emocionaron a la conductora.
Hermida, visiblemente conmovida, respondió con gratitud y algo de sorpresa: “Ay, me van a hacer llorar. Ojalá que nos vaya bien a nosotros y ojalá que le vaya bien a él también. Ese es mi deseo de corazón. No puedo creer que haya tomado esta decisión igual”, confesó, dejando ver la mezcla de sentimientos que le causó la partida de su compañero de tantos años. En el mismo programa, la conductora aclaró que no sentía enojo, pero sí angustia al pensar en su partida: “Me da angustia en pensar en que se vaya. Nada más. Yo creo que él estaba bárbaro en Bendita. Creo que se equivoca”, dijo, entre risas, mostrando su lado más humano ante la sorpresiva noticia.
Las diferencias profesionales y personales entre Casella y Hermida
En una entrevista posterior en Intrusos (América TV), Beto Casella profundizó sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de dejar el ciclo, destacando algunas diferencias en su enfoque hacia la televisión y la vida laboral. Casella señaló que, aunque tiene un cariño profundo por Hermida, su enfoque hacia el trabajo y la pasión por la televisión son muy distintos. “Ella va, se sienta y se hacen las diez de la noche. Si puede, se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otras cosas en la cabeza”, explicó, sugiriendo que Hermida no comparte su misma dedicación diaria y la pasión por reinventarse constantemente en el mundo de la televisión.
Casella agregó: “No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo. Posiblemente no tenga la misma pasión por la tele que yo traigo, ni por todos los días reinventarse. Es otro carácter, otra personalidad. Tiene otras formas de ingreso de dinero con sus unipersonales. Ella se armó su paquetito y está en una comodidad que yo la entiendo. Yo no quiero vivir en esa comodidad”. A pesar de las diferencias, Casella no dejó de resaltar el respeto que siente por su compañera y el reconocimiento a su dedicación.
El futuro de Bendita y los nuevos cambios en la conducción
El 19 de diciembre será el último programa de Beto Casella al frente de Bendita en El Nueve, y aunque su partida marca el fin de una era, los cambios en el ciclo parecen ser inminentes. Según el periodista Ángel de Brito, Edith Hermida asumirá la conducción principal del programa, acompañado de un nuevo panel, que incluirá a Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios. Sin embargo, hasta el momento, América TV no ha oficializado esta información.
Se baraja la posibilidad de que el ciclo pase a llamarse Bendito Tú Eres, pero manteniendo el mismo formato humorístico y editorial que caracterizó a Bendita bajo la conducción de Casella. De Brito resumió el cambio como “Bendita, básicamente”, lo que indica que el programa mantendría su esencia a pesar del cambio de conducción.
Casella, por su parte, explicó que su decisión no se debe simplemente a un deseo de cambio, sino a la necesidad de encontrar un entorno laboral que le devuelva la satisfacción diaria. “Quiero estar bien, quiero reencontrarme con la felicidad en el trabajo, y si eso implica dejar algo que ya no me genera lo mismo, entonces es lo que corresponde. No quiero vivir en una comodidad que no me da satisfacción”, concluyó Casella, dejando claro que su salida de Bendita no es solo un tema de cambio, sino una búsqueda de renovada pasión por lo que hace. (Con información de Teleshow)