Ya circulan los colectivos del nuevo servicio de transporte urbano en Paraná: “Los vecinos merecen calidad”

Ya circulan los colectivos del nuevo servicio de transporte urbano en Paraná

Paraná estrena este domingo su renovado sistema de transporte urbano de pasajeros, después de que las unidades de la empresa San José comenzaran a salir desde su base en avenida Jorge Newbery para cumplir los recorridos previstos. El primer colectivo correspondiente a la línea P, partió rumbo a su cabecera en el aeropuerto.

La secretaria de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, Katherina Stickel, confirmó a Elonce que el servicio se activa “de acuerdo a los plazos establecidos” tras la finalización del contrato de la prestadora anterior.

“Se trata de un trabajo que requiere muchísima planificación”

Stickel explicó que la puesta en marcha del nuevo sistema demandó una labor sostenida durante meses. “Se trata de un trabajo que requirió muchísima planificación desde hace mucho tiempo, como la elaboración de la base normativa”, señaló.

La funcionaria remarcó que el proceso comenzó “ni bien arrancó la gestión de la intendenta Rosario Romero”, quien —según indicó— “fue muy clara con su postura: no quería ningún tipo de prórroga del sistema actual, sino licitar el transporte para contar con la participación de distintas empresas y efectivamente ese fue el camino que se siguió”.

Con la adjudicación concretada, se inició luego “toda la planificación de la parte operativa”, que incluye la reorganización de recorridos, cabeceras y frecuencias.

Inicio del servicio y transición con la prestadora anterior

El contrato con la empresa saliente tenía como fecha límite el 6 de diciembre, plazo que se cumplió este sábado. “Este domingo se comenzó con el servicio de la empresa San José”, indicó Stickel, y precisó que durante la jornada estaban previstas diversas salidas de unidades en diferentes líneas.

La secretaria destacó que el inicio en diciembre se da en un período donde “la demanda disminuye”, lo que permite realizar ajustes con menor impacto para los usuarios. Al mismo tiempo, subrayó la importancia de “llevar al usuario distintas herramientas de comunicación” para acompañar la transición.

“Permanentemente se revisarán los recorridos para mejorar el servicio”, aseguró la funcionaria.

Un proceso licitatorio histórico para la ciudad

Stickel definió la jornada como “un día histórico para Paraná”. Recordó que la última licitación del servicio urbano se realizó en 2017, con un único oferente. En cambio, en el proceso reciente “hubo tres empresas dispuestas a invertir en Paraná y brindar un servicio de calidad”.

“Eso es lo que los paranaenses merecen”, expresó la secretaria, al destacar la expectativa por un sistema moderno, planificado y con mayor participación empresarial.

Líneas identificadas con letras y recorridos troncales

El nuevo sistema introdujo una modificación central: las 11 líneas dejaron de identificarse por números y pasaron a hacerlo por letras, con recorridos reorganizados para cubrir toda la ciudad.

Tres de las líneas incorporaron circuitos completamente nuevos, mientras que las restantes mantuvieron trayectos similares a los ya existentes, aunque con ajustes operativos. En cuatro casos, se añadieron ramales con variantes en las cabeceras, con el objetivo de mejorar la conectividad en zonas específicas de Paraná.

Nuevos recorridos