Paso a paso para descargar “Arriba Paraná”, la app del nuevo transporte urbano

aso a paso para descargar “Arriba Paraná”, la app del nuevo transporte urbano

En el marco de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros, que comenzó a funcionar este domingo en Paraná, ya está disponible “Arriba Paraná”, la aplicación oficial que permitirá a las y los usuarios consultar recorridos, paradas y frecuencias en tiempo real. La herramienta busca brindar previsibilidad y mejorar la experiencia de viaje a partir de los datos transmitidos por el GPS de las nuevas unidades.

La aplicación ya puede descargarse de forma gratuita y también cuenta con una versión web, disponible en arriba.parana.gob.ar. A través de la plataforma, cada usuario puede planificar viajes, guardar paradas habituales y conocer en cuánto tiempo llegará su colectivo.

Funciones principales de “Arriba Paraná”

Información del servicio

La app ofrece un mapa interactivo con información actualizada del sistema:

Visualización completa de líneas y trazas, ahora identificadas con letras en el nuevo esquema de recorridos.

Ubicación detallada de cada parada y distancia aproximada desde el punto donde se encuentra el usuario.

Herramientas para usuarios

Entre las funciones más destacadas se encuentran:

Planificador de viaje, que permite buscar trayectos entre origen y destino.

Consulta de frecuencias y tiempos estimados de arribo en tiempo real.

Guardado de líneas, paradas y recorridos favoritos.

Historial de paradas utilizadas recientemente para facilitar accesos rápidos.

Opciones de personalización

El sistema incorpora varias herramientas adicionales:

Filtros para visualizar solo las líneas seleccionadas.

Modo nocturno para mejorar la visualización.

Notificaciones con avisos y novedades del servicio.

Cómo descargar la aplicación

La app está disponible para dispositivos Android y iOS, y se instala desde las tiendas oficiales de cada sistema operativo. Además, puede utilizarse desde la versión web sin necesidad de descarga.

Nuevo transporte urbano

Descarga para Android: paso a paso

Para quienes utilicen teléfonos con sistema operativo Android, el procedimiento es el siguiente:

Abrir Play Store, la tienda oficial de aplicaciones.

Escribir “Arriba Paraná” en el buscador.

Seleccionar la app identificada con su ícono oficial.

Pulsar Instalar.

Una vez finalizada la descarga, presionar Abrir.

Luego de acceder, la pantalla principal mostrará el mapa interactivo y un menú lateral desde donde pueden explorarse todas las funciones disponibles.

Disponibilidad en otros sistemas

La versión para otros sistemas operativos irá habilitándose de manera progresiva, según anticiparon fuentes del municipio.