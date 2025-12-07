Nuevo transporte urbano en Paraná: “Estamos muy contentos y tranquilos con la salida del servicio”

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná, cuando las unidades de la empresa San José salieron desde su base en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos previstos en el renovado esquema de movilidad. Desde la madrugada, choferes y supervisores pusieron en marcha las primeras frecuencias del servicio reorganizado.

Hugo Ruiz, gerente general de San José S.A., relató a Elonce que “la salida fue como teníamos programado así que estamos muy contentos”. Explicó que los primeros conductores “partieron del predio a la hora indicada y luego fueron a las puntas de línea para iniciar su recorrido”, y agregó: “Estamos muy felices y tranquilos”.

En este sentido, Ruiz destacó que los choferes “estaban tranquilos porque había cierto temor a que algo pudiera pasar y no los dejen salir, pero gracias a Dios salió todo bien”. Para el primer día, detalló, 25 unidades comenzaron a circular en distintos sectores de la ciudad.

Capacitación y protocolos de trabajo

Ruiz explicó que los conductores “se encuentran en proceso de capacitación y son todos nuevos”, en un esquema que abarca distintos aspectos del trabajo diario: “Se trata de una serie de capacitaciones que tienen que ver con la manera de conducir, la atención al cliente, el control de la unidad y demás”.

El gerente describió que la empresa aplica un protocolo interno que asigna cada vehículo a una pareja de choferes: “Tenemos una forma de trabajar que indica que a las nuevas patentes del vehículo que está ingresando se le entrega a la pareja que es del coche, porque consideramos que esa unidad es su escritorio, su lugar”.

Además, precisó que todas las jornadas comienzan con una revisión técnica: “A la mañana arrancamos con un checklist para que sepan que todo esté funcionando. No es solo subirse y salir; todas estas cosas están dentro de las capacitaciones que se realizan, además de las del personal de taller y demás”.

Hugo Ruiz, gerente general de San José S.A.

Controles municipales durante la madrugada

Respecto de los controles realizados por la Municipalidad de Paraná en el inicio del servicio, Ruiz señaló que “los trabajadores municipales se fijaban en el carnet de conducir de los choferes, en los estados de las unidades y demás”. Consideró que se trató de una supervisión necesaria para garantizar la puesta en marcha ordenada del nuevo sistema.

Nuevas unidades, aplicación y respuesta del público

Ruiz resaltó que el servicio comenzó con unidades totalmente nuevas, equipadas con aire acondicionado y mejores condiciones de viaje. “Pedimos con mucho cariño que seamos compañeros en esta etapa. Nosotros ponemos la unidad y ellos la tienen que disfrutar, pero pedimos que la cuiden”, expresó.

Sobre la aplicación Arriba Paraná, mencionó que “nos informaron que ya está funcionando; de todos modos pedimos paciencia”, dado que la herramienta se encuentra en su etapa inicial de uso masivo.

En cuanto a los recorridos, explicó que los trazados “están en manos del municipio; ellos están recepcionando todas las sugerencias y observaciones para ir calibrando si hay que cambiar o no”.

A su vez, adelantó que la empresa está incorporando personal proveniente de la prestataria anterior: “Se están tomando ahora choferes que trabajan para ERSA. Los estamos dando de alta como corresponde, incorporaremos unos ocho”.

Un comienzo acompañado y con buenas expectativas

Finalmente, Ruiz valoró el clima de trabajo que rodea la implementación del nuevo sistema: “Estamos muy contentos con Paraná y este equipo que es el municipio, la empresa y los clientes”, afirmó.