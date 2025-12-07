 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Comenzó a funcionar el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná

Desde la madrugada de este domingo comenzó a funcionar el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná, operado por la empresa San José. Las unidades cuentan con aire acondicionado y recorridos reorganizados con líneas identificadas por letras.

7 de Diciembre de 2025
Desde la madrugada de este domingo comenzó a funcionar el nuevo servicio de transporte urbano en Paraná, operado por la empresa San José. Las unidades cuentan con aire acondicionado y recorridos reorganizados con líneas identificadas por letras.

El nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros comenzó a funcionar este domingo en Paraná, cuando las unidades de la empresa San José salieron desde su base en avenida Jorge Newbery para iniciar los recorridos previstos en el renovado esquema de movilidad. En total, se pusieron en marcha 25, de los 77 colectivos nuevos, todos equipados con aire acondicionado.

Unidades nuevas y mejoras en las frecuencias

Según informaron desde la empresa prestataria, las unidades comenzaron a circular durante la madrugada, con el objetivo de garantizar cobertura desde las primeras horas del día.

 

as autoridades detallaron que las frecuencias serán menos espaciadas, con el propósito de reducir los tiempos de espera en las paradas.

Además, se incorporó una aplicación móvil que permitirá a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación del ómnibus y el tiempo estimado para la llegada a cada parada.

 

Líneas identificadas con letras y recorridos troncales

El nuevo sistema introdujo una modificación central: las 11 líneas dejaron de identificarse por números y pasaron a hacerlo por letras, con recorridos reorganizados para cubrir toda la ciudad.

 

Tres de las líneas incorporaron circuitos completamente nuevos, mientras que las restantes mantuvieron trayectos similares a los ya existentes, aunque con ajustes operativos. En cuatro casos, se añadieron ramales con variantes en las cabeceras, con el objetivo de mejorar la conectividad en zonas específicas de Paraná.

 

En relación con el pago del pasaje, se confirmó que continuará vigente la tarjeta SUBE como sistema principal. Sin embargo, se sumarán nuevos métodos para facilitar el acceso al servicio, entre ellos el pago mediante código QR, y tarjetas de débito y crédito.

 

Las tarifas se mantendrán con los valores actuales, dado que el cuadro tarifario continúa regulado por el Concejo Deliberante de Paraná.

 

El inicio del servicio con las 77 unidades nuevas marca el primer paso de una reestructuración integral del sistema de transporte urbano en la capital entrerriana. Con mayor tecnología, recorridos reorganizados y más alternativas de pago, las autoridades esperan que la transición se desarrolle con normalidad y mejore la experiencia de los usuarios.

Durante la madrugada, personal municipal controló la salida de las unidades desde la base operativa y verificó la correcta aplicación del nuevo diagrama. El objetivo fue supervisar el funcionamiento inicial, corroborar las condiciones de los colectivos y constatar el cumplimiento de las primeras frecuencias previstas.

 

El detalle de los nuevos recorridos

