Cacho Deicas volvió a los escenarios y desbordó de emoción a su público

Tras un proceso de recuperación que conmovió a Santa Fe, el ícono de la cumbia regresó con un concierto multitudinario. El público lo ovacionó en cada canción y celebró un reencuentro histórico con su voz y su legado.
Santa Fe vivó una noche única con el regreso de Rubén “Cacho” Deicas, el máximo referente de la cumbia santafesina, quien volvió a los escenarios con un show cargado de emoción en la Estación Belgrano. Su presentación marcó un hito para la música tropical y convocó a miles de seguidores que aguardaban su vuelta tras un extenso proceso de recuperación.
Un regreso esperado por toda la provincia
El regreso de Cacho significó un momento de enorme valor afectivo. Luego de atravesar dificultades de salud que generaron preocupación en la provincia y en el país, el cantante decidió volver a cantar como gesto de agradecimiento hacia el público que lo acompañó a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria. Su reaparición se vivió como una celebración épica de la vida, de su resistencia y del legado que construyó con su voz inconfundible.
El público, emocionado y fiel, lo acompañó durante todo el concierto. En cada interpretación se escucharon ovaciones y el clásico “olé, olé… ¡Cacho!”, que retumbó en la estructura de la Estación Belgrano y reforzó el vínculo entre el artista y sus seguidores.
Un repaso por los éxitos que marcaron historia
Durante el espectáculo, Deicas realizó un recorrido por los grandes éxitos que lo convirtieron en una figura emblemática del género. La noche avanzó entre clásicos que definieron generaciones y que los asistentes corearon sin pausa, recorriendo los himnos que ya son parte de la memoria colectiva, desde “Bombón asesino” y “Soy Sabalero” hasta “El embrujo” y “Olvídala”.
El show también contó con la participación de artistas invitados, entre ellos Coty Hernández, quien se sumó para uno de los momentos más emotivos de la velada. Juntos interpretaron el clásico “Olvídala”, generando una ovación que se extendió varios minutos y que dejó en evidencia la fuerte conexión entre ambos músicos y el público.