Un motociclista sufrió fractura de fémur tras choque entre un auto y una moto

Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de hoy, 7 de diciembre, en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando una motocicleta impactó contra una camioneta en el cruce de calle 30 del Oeste y Artusi. El conductor de la moto, un hombre de 29 años, sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura desplazada del fémur derecho, mientras que el conductor de la camioneta, de 63 años, sufrió escoriaciones leves en el cuero cabelludo.

El accidente se registró a las 15:20 horas de este domingo, cuando la motocicleta Keller 110 cc, que circulaba en dirección Oeste-Este por calle Artusi, impactó violentamente con una camioneta Ford Ecosport, que se desplazaba en sentido Sur-Norte por calle 30 del Oeste. A raíz del impacto, ambos vehículos quedaron parcialmente dañados, y los conductores fueron rápidamente asistidos por personal médico en el lugar.

Traslado de los heridos y primeros informes médicos

Los servicios de emergencia, a cargo de la ambulancia del servicio VIDA, trasladaron de inmediato a los dos conductores al Hospital Justo José de Urquiza. Según el informe del Médico de Policía, el motociclista sufrió una fractura grave del fémur derecho, mientras que el conductor de la camioneta, aunque también lesionado, se encontraba en mejores condiciones, con escoriaciones leves en la cabeza.

El choque generó preocupación en la zona debido a la magnitud de las lesiones del motociclista, quien se encontraba consciente en el momento de la asistencia. El personal médico le brindó los primeros auxilios en el lugar, antes de proceder con el traslado hacia el hospital.

Pericias y orden judicial

La Fiscalía Auxiliar, que intervino en el caso, ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para realizar las pericias pertinentes y esclarecer las circunstancias del accidente.