 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Uruguay

Un motociclista sufrió fractura de fémur tras choque entre un auto y una moto

Un violento siniestro vial involucró a una moto y una camioneta, dejando al conductor de la moto con lesiones graves. Fue en Concepción del Uruguay.

7 de Diciembre de 2025
Los vehículos involucrados.
Los vehículos involucrados. Foto: P.E.R.

Un violento siniestro vial involucró a una moto y una camioneta, dejando al conductor de la moto con lesiones graves. Fue en Concepción del Uruguay.

Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de hoy, 7 de diciembre, en la ciudad de Concepción del Uruguay, cuando una motocicleta impactó contra una camioneta en el cruce de calle 30 del Oeste y Artusi. El conductor de la moto, un hombre de 29 años, sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura desplazada del fémur derecho, mientras que el conductor de la camioneta, de 63 años, sufrió escoriaciones leves en el cuero cabelludo.

 

 

El accidente se registró a las 15:20 horas de este domingo, cuando la motocicleta Keller 110 cc, que circulaba en dirección Oeste-Este por calle Artusi, impactó violentamente con una camioneta Ford Ecosport, que se desplazaba en sentido Sur-Norte por calle 30 del Oeste. A raíz del impacto, ambos vehículos quedaron parcialmente dañados, y los conductores fueron rápidamente asistidos por personal médico en el lugar.

 

Foto: P.E.R.
Foto: P.E.R.

 

Traslado de los heridos y primeros informes médicos

 

Los servicios de emergencia, a cargo de la ambulancia del servicio VIDA, trasladaron de inmediato a los dos conductores al Hospital Justo José de Urquiza. Según el informe del Médico de Policía, el motociclista sufrió una fractura grave del fémur derecho, mientras que el conductor de la camioneta, aunque también lesionado, se encontraba en mejores condiciones, con escoriaciones leves en la cabeza.

 

El choque generó preocupación en la zona debido a la magnitud de las lesiones del motociclista, quien se encontraba consciente en el momento de la asistencia. El personal médico le brindó los primeros auxilios en el lugar, antes de proceder con el traslado hacia el hospital.

 

Pericias y orden judicial

 

La Fiscalía Auxiliar, que intervino en el caso, ordenó la extracción de muestras de sangre a ambos conductores para realizar las pericias pertinentes y esclarecer las circunstancias del accidente.

 

Temas:

Choque Concepción del Uruguay
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso